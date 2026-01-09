09.01.2026 / DECLARACIONES

Donald Trump va por Groenlandia: "Llegará tan lejos como sea necesario", advirtió el vicepresidente de EE.UU

El vicepresidente del país norteamericano, James David Vance, se mostró en sintonía con el líder republicano y marcó que Dinamarca "no está haciendo un buen trabajo" en la isla.


El vicepresidente de Estados Unidos, James David Vance, advirtió que el mandatario Donald Trump "llegará tan lejos como sea necesario" para apoderarse de Groenlandia, luego de las amenazas del republicano. Además, marcó que Dinamarca "no está haciendo un buen trabajo" en la isla.

En diálogo con Fox News, Vance afirmó que el Gobierno de Dinamarca, al que pertenece Groenlandia con un estatus de autogobierno, "no invirtió lo suficiente en seguridad". En este marco, expuso la postura del presidente de Estados Unidos. "Si hicieron algo inteligente hace 25 años, eso no significa que ahora no puedan hacer algo estúpido, y el presidente Trump lo deja muy claro: 'No están haciendo un buen trabajo con respecto a Groenlandia'", señaló.

Por su parte, previamente, la vocera de la administración estadounidense, Karoline Leavitt, reconoció que la adquisición de Groenlandia es una "prioridad de seguridad nacional" para Estados Unidos. En tal sentido, explicó que el país norteamericano analiza los pasos a seguir: "El presidente y su equipo están discutiendo una serie de opciones para alcanzar este importante objetivo de política exterior y, por supuesto, el uso de las Fuerzas Armadas estadounidenses es siempre una opción a disposición del comandante en jefe".

Lo más leído

1

Estados Unidos bombardeó Venezuela y secuestró a Nicolás Maduro sin dar detalle de su paradero

2

Cristina Kirchner rechazó la detención de Maduro: Es un secuestro

3

La justicia de EEUU niega al Cártel de los Soles, la organización que Trump y Milei declararon terrorista

4

Tras la detención de Maduro, el Gobierno de Milei afirmó que trabaja en la liberación del gendarme Nahuel Gallo

5

España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay condenan la ofensiva de Estados Unidos

Más notas de este tema

Vilar cuestionó al gobierno nacional por el ajuste ambiental en el marco de los incendios en la Patagonia

09/01/2026 - AMBIENTE

Vilar cuestionó al gobierno nacional por el ajuste ambiental en el marco de los incendios en la Patagonia

Trump canceló la segunda ola de ataques sobre Venezuela: "No será necesaria"

09/01/2026 - DECLARACIONES

Trump canceló la segunda ola de ataques sobre Venezuela: "No será necesaria"

Denuncian que Milei desfinanció el Servicio Nacional del Manejo del Fuego

09/01/2026 - EN LAS REDES

Denuncian que Milei desfinanció el Servicio Nacional del Manejo del Fuego

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.