Donald Trump va por Groenlandia: "Llegará tan lejos como sea necesario", advirtió el vicepresidente de EE.UU

El vicepresidente de Estados Unidos, James David Vance, advirtió que el mandatario Donald Trump "llegará tan lejos como sea necesario" para apoderarse de Groenlandia, luego de las amenazas del republicano. Además, marcó que Dinamarca "no está haciendo un buen trabajo" en la isla.En diálogo con Fox News, Vance afirmó que el Gobierno de Dinamarca, al que pertenece Groenlandia con un estatus de autogobierno, "no invirtió lo suficiente en seguridad". En este marco, expuso la postura del presidente de Estados Unidos. "Si hicieron algo inteligente hace 25 años, eso no significa que ahora no puedan hacer algo estúpido, y el presidente Trump lo deja muy claro: 'No están haciendo un buen trabajo con respecto a Groenlandia'", señaló.Por su parte, previamente, la vocera de la administración estadounidense, Karoline Leavitt, reconoció que la adquisición de Groenlandia es una "prioridad de seguridad nacional" para Estados Unidos. En tal sentido, explicó que el país norteamericano analiza los pasos a seguir: "El presidente y su equipo están discutiendo una serie de opciones para alcanzar este importante objetivo de política exterior y, por supuesto, el uso de las Fuerzas Armadas estadounidenses es siempre una opción a disposición del comandante en jefe".