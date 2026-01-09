Venezuela anunció la liberación de "un número importante" de presos políticos

El gobierno venezolano anunció este jueves el inicio de un proceso de liberación de personas encarceladas por razones políticas, según confirmó Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.Rodríguez dijo que la medida se tomará como un gesto unilateral orientado a la paz y a aliviar la presión que atraviesa el país tras la captura en Estados Unidos del presidente Nicolás Maduro, en una operación que generó fuertes reacciones internacionales. Aunque afirmó que “un número importante” de detenidos está siendo excarcelado, el dirigente oficialista evitó dar detalles sobre cifras o identidades de los beneficiados y limitó su explicación al avance inmediato del operativo. Segùn la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 806 presos por razones políticas.La liberación se produce en un contexto de intensa incertidumbre política y judicial, con la administración interina encabezada por Delcy Rodríguez enfrentando presiones internas, externas y una situación institucional convulsionada tras la detención de Maduro por fuerzas estadounidenses. Familiares de los detenidos y sectores de la sociedad civil reaccionaron con expectativa ante la posibilidad de conocer los nombres incluidos en las listas oficiales, mientras que analistas observan la medida como un intento de abrir canales de diálogo o reducir las tensiones con gobiernos extranjeros.Uno de los liberados confirmados Javier Tarazona, líder de la Fundación Redes. Estaba detenido desde julio de 2021, luego de denunciar la presunta presencia de la guerrilla colombiana del ELN en territorio venezolano. Su arresto fue considerado por organismos de derechos humanos como una represalia por su actividad de denuncia.Otro de los nombres centrales es el de Enrique Márquez, ex candidato presidencial y ex director del Consejo Nacional Electoral. Había sido arrestado hace un año, en la antesala del inicio del tercer gobierno de Nicolás Maduro, y su detención fue leída como un mensaje hacia sectores de la oposición institucional. También fue liberado el periodista y dirigente Biagio Pilieri. La lista incluye además a Perkins Rocha, asesor legal de María Corina Machado y del partido Vente Venezuela. Fue detenido tras las elecciones fallidas de 2024, en el marco de una ofensiva judicial contra dirigentes y colaboradores del principal espacio opositor.Otro de los liberados es el abogado y exdiputado Juan Pablo Guanipa, colaborador de la líder opositora María Corina Machado, quien había sido detenido en mayo de 2025. Entre los ciudadanos con doble nacionalidad figura Sofía Sahagún, venezolana-española, arrestada en octubre de 2024 cuando intentaba abordar un vuelo rumbo a Madrid. Las autoridades le imputaron presuntos cargos de terrorismo, en una causa que nunca fue esclarecida públicamente.Sin información oficial por parte del gobierno venezolano, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, confirmó este jueves la identidad de los cinco ciudadanos españoles que han sido liberados en Venezuela y se dispone a regresar al país tras meses de detención. Los liberados son José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona, y la hispanovenezolana Rocío San Miguel, todos bajo asistencia consular en Caracas.Albares informó que ha podido hablar personalmente con los cinco y que han tenido contacto con sus familias desde la residencia de la embajada española. Está previsto que lleguen a España este viernes, probablemente al mediodía. "Celebramos la liberación de los españoles que han pasado más de un año retenidos en Venezuela. Es un acto de justicia y un paso necesario para impulsar el diálogo y la reconciliación entre los venezolanos", tuiteó, por su parte, el presidente de España Pedro Sánchez.La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, celebró la liberación de presos en Venezuela. "Seguimos de cerca esta información. Que empiecen a liberar presos políticos es una gran noticia", expresó en su cuenta de X. "Esperamos lo más importante: que Nahuel Gallo y Germán Giuliani sean liberados. Los queremos de vuelta en casa, con sus familias. Esto pasa gracias a la decisión y acción de Estados Unidos y a Nicolás Maduro preso. La libertad es volver. Y vamos a seguir hasta que vuelvan. La Argentina los espera", agregó la exministra.