Melconian aseguró que el Gobierno "no está en condiciones de bajar la inflación a un dígito"

El economista y expresidente del Banco Nación, Carlos Melconian, advirtió que el Gobierno de Javier Milei no está en condiciones de enfrentar un plan de estabilización "muy serio" que permita bajar la inflación a un dígito anual.En diálogo para Splendid AM990, Melconian señaló que la economía se encuentra en una meseta de inflación mensual del 2% y que la actual administración ha optado por postergar el objetivo de reducir drásticamente los índices.Melconian manifestó que el programa económico "aún no está graduado" y "sigue armándose en el día a día", lo que impide abordar los desafíos necesarios para una verdadera estabilización. Esta situación, según el economista, se diferencia de la percepción pública y mediática que a menudo celebra una "derrota" de la inflación, cuando en realidad "solo se ha desinflado al 20% anual".El excandidato a ministro de Economía detalló que, históricamente, los planes de estabilización para alcanzar una inflación anual de un dígito requieren programas de una contundencia que no percibe en el corto plazo para la Argentina.En sentido, subrayó que, aunque el Gobierno busca mantener una narrativa de control inflacionario, las medidas actuales sugieren lo contrario. "No sé si la inflación sale de los dos dígitos anuales, aunque sea bajo", afirmó Melconian, aludiendo a la persistencia de una inflación mensual superior al 2%.Melconian explicó que la política cambiaria, que en algún momento "fantaseó" con un crawling peg del 1%, ha mutado. Ante una inflación que supera el 2% mensual y un techo cambiario que crece al 1%, se generaba una “tensión insostenible”.La solución adoptada, la cual implicaría indexar el techo o la banda cambiaria con la inflación pasada, lleva a que “nadie está pensando hoy en la Argentina que el techo puede ir al dos y pico” y que "el dólar va a quedarse quieto". Este mecanismo, a su entender, confirma que el Gobierno "sin decirlo, no postergó el ir por una inflación de un dígito anual".En otro eje, Melconian abordó la situación de la actividad económica, que en la segunda parte del año parece "quedado" en sectores como la industria, la construcción y el consumo.El economista identificó problemas graves en el empleo, el poder adquisitivo de las personas y una marcada heterogeneidad sectorial. También señaló que el programa económico actual carece de una "hoja de ruta" clara para la reactivación y criticó, además, que el equipo económico celebra conseguir los pagos para los vencimientos mientras se pierde la visión de hacia dónde se dirige la economía.Del mismo modo, mencionó que el modelo económico actual ajusta el mercado laboral con un aumento de la informalidad, lo que incide directamente en el aplacamiento del poder adquisitivo. Asimismo, la macroeconomía aún no ve renacer el crédito, y la tasa de inversión presenta conflictos, caracterizada por un cambio de manos con gran participación local y poca integración extranjera, lejos del modelo "noventista" de "lluvia de inversiones".Finalmente, Melconian indicó: "El problema de Argentina es otro: no es la magnitud, sino que es la calidad y la vuelta al mercado". En ese sentido, proyectó un “conflicto” entre la deuda con organismos internacionales y la deuda con Wall Street, un escenario que, aunque aún no se ha manifestado plenamente, será un punto crítico para el futuro económico del país.