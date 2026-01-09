Confirmaron la liberación de otros tres presos políticos venezolanos

Se trata de Virgilio Laverde, coordinador juvenil del partido Vente Venezuela (VV) en el estado Bolívar; Didelis Raquel Corredor, ex asistente del activista opositor Roland Carreño; y Antonio Gerardo Buzzetta Pacheco, ciudadano italo-venezolano detenido desde septiembre de 2024.
🚨 #URGENTE | Confirmamos la excarcelación de Virgilio Laverde (@VirgilioLaverde), coordinador juvenil de @VenteVenezuela en el estado #Bolívar, secuestrado desde el 15 de agosto del 2024, por funcionarios del CICPC. DDHH Vente Venezuela (@VenteDDHH) January 10, 2026
¡Nunca debió estar tras las rejas!
Hoy, tras más de 1 año y 4 pic.twitter.com/PNKgncxmX3
