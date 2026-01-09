Confirmaron la liberación de otros tres presos políticos venezolanos

🚨 #URGENTE | Confirmamos la excarcelación de Virgilio Laverde (@VirgilioLaverde), coordinador juvenil de @VenteVenezuela en el estado #Bolívar, secuestrado desde el 15 de agosto del 2024, por funcionarios del CICPC.



¡Nunca debió estar tras las rejas!



Hoy, tras más de 1 año y 4 pic.twitter.com/PNKgncxmX3  DDHH Vente Venezuela (@VenteDDHH) January 10, 2026

El gobierno venezolano anunció este jueves el inicio de un proceso de liberación de personas encarceladas por razones políticas. A raíz de esto, este sábado la oposición confirmó la liberación de los activistas Virgilio Laverde y Didelis Corredor Acosta.Desde DDHH Vente Venezuela, confirmaron en sus redes sociales "la excarcelación de Virgilio Laverde, coordinador juvenil de Vente Venezuela en el estado Bolívar secuestrado desde el 15 de agosto del 2024, por funcionarios del CICPC".En esa línea, añadieron que Laverde "nunca debió estar tras las rejas" y que "hoy, tras más de 1 año y 4 meses finalmente podrá reencontrarse con su familia".Además, también varios medios venezolanos y desde el Foro Penal confirmaron la "excarcelación de Didelis Raquel Corredor, detenida por motivos políticos desde el 13 de julio de 2023. Corredor, quien se desempeñaba como asistente del periodista Roland Carreño, recuperó su libertad tras más de dos años de reclusión".Según el Foro Penal, estiman que hay cerca de 809 presos políticos en varias cárceles de Venezuela, entre ellos 87 extranjeros, 17 con doble nacionalidad hispanovenezolana.Virgilio Laverde era coordinador juvenil de la plataforma opositora Vente Venezuela en el estado de Bolívar, y Didelis Raque Corredor Acosta, era ayudante del periodista y preso político Roland Carreño.También se confirmó la liberación de Antonio Gerardo Buzzetta Pacheco, ciudadano italo-venezolano detenido desde septiembre de 2024.