11.01.2026 / POLEMICA

Mauricio Macri y Juliana Awada confirmaron su separación tras más de 15 años juntos



La separación se definió de común acuerdo antes de las fiestas de fin de año. Aunque resolvieron terminar el vínculo, mantuvieron las celebraciones familiares y priorizaron el cuidado de sus hijos.



El expresidente Mauricio Macri y la empresaria Juliana Awada se separaron tras más de 15 años de relación. Según trascendió, la decisión fue consensuada y se tomó antes de las fiestas de fin de año, que ambos compartieron junto a su familia pese al final del vínculo.

La relación entre Macri y Awada comenzó en 2009, cuando él era jefe de Gobierno porteño. El vínculo se consolidó rápidamente y derivó en el matrimonio civil celebrado en noviembre de 2010, con una posterior fiesta en Tandil. Un año más tarde nació Antonia, la única hija que tuvieron en común, en una familia ensamblada que ya incluía hijos de relaciones anteriores de ambos.

Durante su paso por la Casa Rosada, Awada ocupó un rol central como primera dama, con fuerte exposición pública y una imagen cuidada que buscó humanizar la gestión del entonces presidente. El propio Macri destacó en más de una ocasión su influencia en la intimidad del poder, como cuando en una entrevista televisiva con **Juana Viale** la definió como “la hechicera” que lo ayudaba a desconectarse del desgaste diario de la función.

En redes sociales, Awada sostuvo durante años un perfil activo y afectuoso hacia el exmandatario, con mensajes de apoyo en aniversarios, cumpleaños y en la presentación de su libro político. La última publicación institucional juntos data de diciembre de 2019, en el traspaso presidencial, con un texto de admiración hacia Macri por su gestión.

