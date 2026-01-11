Rossi alertó por un avance autoritario y denunció que el Gobierno busca transformar la SIDE en una policía secreta

El diputado nacional de Unión por la Patria **Agustín Rossi** afirmó que el Gobierno avanza en “un intento de convertir la SIDE en una policía secreta”, tras la publicación del DNU 941 que amplía las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado. En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, el ex ministro de Defensa sostuvo que la medida habilita mecanismos de extrema gravedad institucional y confirmó que la oposición impulsará su tratamiento legislativo en febrero.

Rossi señaló que uno de los puntos más alarmantes del decreto es la posibilidad de realizar “aprehensiones temporales de ciudadanos y ciudadanas sin autorización judicial”, una figura que, remarcó, no define plazos ni límites claros. Para el legislador, esa ambigüedad abre la puerta a abusos incompatibles con el Estado de Derecho y vulnera garantías constitucionales básicas.El ex jefe de Gabinete también advirtió que el DNU permite que, a sola solicitud del titular de la SIDE, se involucre a las Fuerzas Armadas en tareas de inteligencia interior. “Eso remite directamente a la actuación de la SIDE durante la dictadura militar”, alertó, al trazar un paralelismo con el esquema represivo que funcionó durante el terrorismo de Estado.“Sin ninguna duda es un hecho gravísimo. Vamos a hacer todo el esfuerzo necesario para tratar de rechazar el DNU”, enfatizó el dirigente santafesino, quien subrayó que no se trata de una discusión técnica sino de un debate de fondo sobre el modelo democrático y el control civil de los organismos de seguridad e inteligencia.En ese marco, Rossi aclaró que no es necesario esperar al inicio de las sesiones ordinarias el 1° de marzo. Al tratarse de un decreto de necesidad y urgencia, explicó, el Congreso está obligado a abordarlo de manera inmediata una vez que el jefe de Gabinete lo remita al Parlamento. “Yo creo que en febrero podemos tratarlo”, concluyó.