Trump repitió que tomará Groenlandia "de una forma u otra", se burló de su defensa y amenazó a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este domingo con que su gobierno adquirirá Groenlandia "de una forma u otra" porque ese país está defendido por "dos trineos tirados por perros" y China o Rusia intentarán controlarlo, y, además, aseguró que el régimen de los Ayatolás en Irán le pidió negociar luego de su amenaza de intervenir militarmente en el país de Medio Oriente, que atraviesa sus mayores protestas en décadas.A bordo del Air Force One, Trump se refirió al caso Groenlandia, que pertenece a Dinamarca pero busca su independencia, que no estaba considerando un arrendamiento ni acuerdos a corto plazo sino "adquirir" el territorio, según informó la agencia Xinhua en las últimas horas.Consultado sobre si eso perjudicaría a la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), el mandatario respondió: "Si afecta a la OTAN, y afecta a la OTAN, pero ya sabes, ellos nos necesitan mucho más de lo que nosotros los necesitamos a ellos"."Groenlandia no va a querer ver cómo Rusia o China toman el control, ellos tienen destructores rusos y chinos en todos lados. No vamos a dejar que eso pase. Ellos nos necesitan mucho más de lo que nosotros los necesitamos a ellos", aseguró el magnate norteamericano.Finalmente, Trump adelantó que va a aumentar la cantidad de bases militares estadounidenses en Groenlandia: "Vas a hacernos hacer más, poner muchos soldados allí ahora mismo si quiero. Pero necesitamos más que eso, necesitamos propiedad. Realmente necesitamos un título, como dicen en el negocio inmobiliario", concluyó el líder republicano.Funcionarios estadounidenses discutieron el envío de pagos globales a los groenlandeses como parte de un intento por convencerlos de que se separen de Dinamarca y potencialmente se unan a su país, según cuatro fuentes familiarizadas con el asunto indicaron a Reuters.Si bien la cifra exacta en dólares y la logística de cualquier pago no están claras, los funcionarios, incluidos asesores de la Casa Blanca, discutieron montos que van desde u$s10.000 a u$s100.000 por persona.La idea de pagar directamente a los residentes de Groenlandia ofrece una explicación de cómo EEUU podría intentar "comprar" la isla de 57.000 habitantes, a pesar de la insistencia de las autoridades de Copenhague y Nuuk de que Groenlandia no está en venta.Por su parte, los líderes de los principales partidos políticos de Groenlandia emitieron el pasado viernes una contundente declaración conjunta titulada "Estamos juntos como un pueblo", en la que rechazan las declaraciones de Trump sobre una posible adquisición de la isla.Líderes de los cinco partidos del Parlamento de Groenlandia expresaron: "No queremos ser estadounidenses, no queremos ser daneses, queremos ser groenlandeses".En una declaración de los parlamentarios, el documento incluye a las cuatro fuerzas políticas que conforman el gobierno y también al partido de la oposición, que aboga por una rápida independencia del territorio danés. "El futuro de Groenlandia debe ser decidido por los groenlandeses", zanjaron.Sobre Irán, Trump dijo que Estados Unidos podría reunirse con dirigentes iraníes y que estaba en contacto con la oposición, mientras sopesa una serie de respuestas contundentes, incluyendo opciones militares, ante la escalada ‍de disturbios que plantea uno de los mayores desafíos ⁠al Gobierno clerical desde la Revolución Islámica de 1979.El líder republicano dijo que Irán llamó para negociar su programa nuclear, que Israel y Estados Unidos bombardearon en una guerra de 12 días en junio. En ese sentido, advirtió a los líderes iraníes de que su gobierno atacará si las fuerzas de seguridad abren fuego contra los manifestantes.El presidente norteamericano se reunirá con altos asesores el martes para discutir las opciones para Irán, dijo un responsable estadounidense a Reuters el domingo. The Wall Street ‌Journal había informado de que las opciones incluían ataques militares, el uso de armas cibernéticas secretas, la ⁠ampliación de las sanciones y la prestación de ayuda en internet a ⁠fuentes antigubernamentales."Los militares lo están estudiando, y estamos considerando algunas opciones contundentes", dijo Trump a los periodistas que viajaban en el Air Force One el domingo por la noche.Por su parte, el Gobierno de Irán aseguró este lunes que "el canal de comunicación entre el ministro de Exteriores (Abbas Araqchi) y el representante especial de Trump (para Oriente Próximo, Steve Witkoff) está abierto", dijo el portavoz de la cartera de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei."Cuando es necesario, se intercambian mensajes a través del mismo", dijo Baqaei, quien insistió en que Irán "siempre se ha ceñido al principio de diplomacia y negociación", según señaló la cadena de televisión pública iraní, IRIB.