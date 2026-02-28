Irán confirma la muerte de Jamenei

Irán confirmó oficialmente la muerte de Ali Jamenei, la máxima autoridad política y religiosa del país

Jamenei murió como consecuencia de un bombardeo que impactó en un complejo vinculado a la estructura de defensa iraní

La muerte de Jamenei abre ahora un escenario interno incierto

, luego de los ataques coordinados ejecutados por Estados Unidos e Israel sobre instalaciones estratégicas en Teherán y otras ciudades. La información fue difundida por medios estatales y posteriormente ratificada por autoridades del gobierno, que calificaron la ofensiva como un “acto de guerra”.Según el comunicado oficial,. Junto al líder supremo también habrían fallecido altos mandos militares, aunque hasta el momento no se precisó el número total de víctimas.Jamenei, de 86 años, ejercía como líder supremo desde 1989 y concentraba el control político, religioso y militar del país. Como máxima autoridad del sistema establecido tras la Revolución Islámica de 1979, tenía bajo su órbita directa a las Fuerzas Armadas, la Guardia Revolucionaria y los principales lineamientos estratégicos de la política exterior y de seguridad.Desde Washington, el presidente Donald Trump confirmó la operación conjunta con Israel y sostuvo que el objetivo era “neutralizar amenazas inmediatas” contra la seguridad estadounidense y sus aliados. En tanto, el gobierno israelí reiteró que continuará actuando para impedir el desarrollo de capacidades militares iraníes que considere una amenaza existencial.Las autoridades iraníes decretaron luto nacional y reforzaron la seguridad en puntos estratégicos.: el Consejo de Expertos deberá activar el mecanismo constitucional para designar a su sucesor, en un contexto de fuerte presión externa y riesgo de represalias que podrían ampliar aún más el conflicto en Medio Oriente.