Tras las lluvias, vino el alivio y el Gobierno afirmó que 22 de los 32 focos están "completamente extinguidos"

El Gobierno destacó este domingo el progreso en el combate contra los incendios forestales que afectan a Chubut, aunque desde la provincia advierten que el foco principal sigue fuera de control.En medio de un despliegue conjunto entre Nación y la provincia, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindó un panorama alentador respecto al estado de los incendios que azotan a la Patagonia. Según confirmó el funcionario a través de su cuenta en la red social X, el operativo ha logrado extinguir por completo 22 de los 32 focos registrados originalmente en territorio chubutense.“Gracias al heroico accionar de los 295 brigadistas que se encuentran al frente del combate contra el fuego, 22 de los 32 incendios se encuentran completamente extinguidos”, sostuvo Adorni, que enumeró en un extenso mensaje “las áreas de Gobierno que desplegaron todos sus recursos para el combate contra el fuego”.Pese a los datos positivos difundidos por la Jefatura de Gabinete, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, prefirió mantener la cautela. Si bien reconoció que las recientes precipitaciones trajeron un alivio temporal a los equipos de emergencia, enfatizó que la lucha contra el fuego está lejos de terminar. El mandatario alertó que el sector principal del incendio continúa con actividad y que la situación habitacional es grave, con viviendas destruidas y familias evacuadas. "No hay margen para relajarse", sentenció.Uno de los puntos más críticos del reporte oficial radica en el origen del desastre. Torres confirmó que la Justicia ya cuenta con elementos suficientes para ratificar que los incendios fueron provocados de manera intencional. Ante este escenario, la Provincia de Chubut anunció que se presentará como querellante para garantizar que los responsables enfrenten las penas máximas. "Vamos a ir hasta las últimas consecuencias para que los responsables respondan ante la ley", concluyó el gobernador, vinculando el siniestro con una acción criminal premeditada que puso en riesgo vidas y recursos naturales protegidos.