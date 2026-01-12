La construcción se derrumbó otro 4,1% mensual en noviembre y marcó su peor registro en más de un año

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó que la construcción se hundió 4,1% desestacionalizado en noviembre y anotó su peor registro en más de un año. El Indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) extendió su caída tras lo que fue el descenso de octubre. Se trata de la peor cifra desde octubre de 2024, cuando la contracción fue del 5,1%. A su vez, la variación interanual también fue negativa en un 4,7% frente al mismo mes de ese año, aunque la variación acumulada de 2025 se ubica en el 6,6%, a falta de los datos de diciembre.Entre otros indicadores, la cantidad de puestos de trabajo arrojó una suba interanual del 3,5% y llegó a los 392.130 trabajadores, mientras que las superficies autorizadas por los permisos de edificación creció 4,1% interanual a un total de 1.601.008 metros cuadrados.Los datos de consumo aparente de los insumos para la construcción se mantuvieron estables en relación con el mes anterior, destacando las subas de 33,2% en artículos sanitarios de cerámica, un 19,7% de hormigón elaborado y 17,6% de asfalto. Como contraparte, se observaron bajas de 19,3% en ladrillos huecos, 17,8% en yeso y 15,0% en pisos y revestimientos cerámicos. En el acumulado anual, se destacan los aumentos de 47% en asfalto, 31% en artículos sanitarios de cerámica y del 22% en hormigón elaborado. En contraste, las compras de ladrillos huecos cayeron 1,3% y las de yeso 2,1%.En este marco las empresas constructoras privadas se mostraron pesimistas sobre una mejora del sector para los próximos tres meses, con un 68,5% de los relevados que afirmó que la realidad del sector no cambiará a febrero del corriente año. Asimismo, el 18,5% de los mismos estima que disminuirá y un 13%, que incrementará.En tanto, el 54,1% de las empresas mayormente dedicadas a la obra pública estiman que el nivel de actividad no cambiará, mientras que 24,0% cree que disminuirá y 21,9%, que aumentará.