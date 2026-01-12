Bullrich visitó Mar del Plata y fue recibida con abucheos, cánticos y rechazo a la reforma laboral

Bullrich participó de diversas actividades durante su visita, incluida una reunión con sectores empresariales locales y un conversatorio sobre empleo y producción, donde reiteró la postura oficial sobre los beneficios que atribuye a la iniciativa. En ese marco, también reconoció que el proyecto podría aceptar modificaciones y abrirse al diálogo con organizaciones sindicales como la CGT para lograr consensos más amplios, en un gesto político hacia quienes expresaron reservas o críticas sobre la propuesta.Sin embargo, su llegada no pasó desapercibida para amplios sectores de la sociedad. En las inmediaciones del Torreón del Monje, punto clave de su agenda, grupos de manifestantes se concentraron para expresar su rechazo tanto a Bullrich como a la reforma laboral. Durante la protesta, se escucharon cánticos como “Bullrich, nefasta, vos sí que sos la casta”, consignas que reflejan la fuerte desaprobación hacia la figura de la senadora y las políticas que representa.Las movilizaciones también incluyeron una importante presencia de seguridad para custodiar los accesos a los espacios donde Bullrich tenía previsto desarrollar sus actividades, y se registraron diversas expresiones de descontento con la agenda oficial. Además de los cánticos, algunos manifestantes portaron carteles criticando la propuesta de reforma laboral, describiéndola como una iniciativa que podría debilitar derechos laborales y beneficiar desproporcionadamente a sectores empresariales.En paralelo a las protestas, la senadora mantuvo reuniones con referentes locales y empresarios del turismo y la producción, en uno de los momentos de la temporada de verano en Mar del Plata, donde suele intensificarse la actividad.