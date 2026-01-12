El Gobierno subasta el edificio de Cancillería donde funcionó el Instituto del Servicio Exterior de la Nación

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, hoy a cargo de Pablo Quirno, se prepara para encarar la subasta del edificio de Cancillería ubicado en Juncal 847/51, en el barrio porteño de Retiro, donde alguna vez funcionó el ahora desfinanciado Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN). La subasta es parte de la movida inmobiliaria dentro de la cartera que conduce Pablo Quirno, y en diciembre de 2025 recibió la autorización de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para avanzar con el plan, informó el diario Clarín.A partir de ese momento el edificio ya figura en el sistema electrónico Subastar, que es el utilizado de manera obligatoria para las ventas de inmuebles del Estado, y su precio base en $ 2.448 millones, es decir, unos U$S 1.711.888. El edificio de Juncal 487/51 está construido en un terreno de 500 metros cuadrados y contando todos sus pisos tiene de 1.600 metros cuadrados cubiertos, una verdadera oportunidad para el desarrollo inmobiliario en Retiro.La cifra de base se fijó teniendo en cuenta la tasación realizada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, que determinó que el edificio en su condición actual, vacío y desmejorado, vale unos $ 2.720 millones, o sea, unos U$S 1.902.097 al cambio del Banco Nación al 17 de octubre de 2025, que era de $ 1430 por dólar. El edificio está desafectado desde agosto de 2025, es decir, que Cancillería no tiene nada que ver hoy en día con su destino y uso.El plan para subastarlo pasó por varias dependencias oficiales: desde la Comisión Nacional de Monumentos pidieron que se respete su estatus como tal, y también intervinieron la Dirección de Desarrollo Urbano Territorial y la Escribanía General del Gobierno de la Nación.De venderse el edificio, los fondos obtenidos no serían reinvertidos en las dependencias de Cancillería, por mucho que anden mal los aires acondicionados del edificio de Esmeralda y Arenales que se construyó en los noventas y donde funcionó el ISEN hasta que Javier Milei ordenó su desfinanciamiento y la suspensión de nuevas inscripciones.Tampoco serían usados para hacer obras de mantenimiento en el histórico Palacio San Martín, ni para refaccionar las residencias diplomáticas alrededor del mundo. En vez, la ganancia que quede tras afrontar los gastos de la venta será absorbida por la AABE conforme lo estipula la ley vigente. Otro de los bienes raíces que serán "tocados" en breve es el lote sobre la calle Basavilbaso, también en Retiro, que hoy en día funciona como estacionamiento y depósito pero que en breve sería "limpiado" para tasarlo.