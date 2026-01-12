12.01.2026 / Política

Santilli se reunió con Zdero por la reforma laboral: Estamos en sintonía"

El ministro del Interior se reunió con el gobernador de Chaco en el marco de la ronda de encuentros que activó para la aprobación de la reforma laboral.




El ministro del Interior, Diego Santilli, se reunió este lunes en Chaco con el gobernador Leandro Zdero, aliado de La Libertad Avanza (LLA) y quien manifestó su apoyo a la necesidad de avanzar con la reforma laboral.

“Si miramos la reforma laboral y hacia dónde quiere ir el país, que es bajar el Riesgo País y equilibrio fiscal, sinceramente estamos en sintonía. Aportar a una nueva ley laboral es importante porque las recetas del pasado nos llevan a los mismos resultados de siempre", destacó el mandatario chaqueño tras el encuentro.

El gobernador recibió al funcionario nacional en la sede del Ejecutivo provincial, en el marco de la ronda de encuentros que activó Santilli para lograr consensos con los gobernadores para que los legisladores que les responden voten a favor del proyecto.

La “modernización laboral” comenzará a tratarse en el Senado a principios de febrero en medio de la resistencia del sindicalismo y el peronismo.

“No creo que ningún gobernador pueda estar en contra de una reforma laboral en la Argentina”, sostuvo, por su parte, Santilli en el marco de la gira por las provincias que inició este mes.

“Conversaron sobre la importancia de que se apruebe la Ley de Reforma Laboral para modernizar el mercado de trabajo, fomentar la creación de empleo y acompañar el desarrollo productivo del país y las provincias”, se informó en un comunicado.

Al respecto, Santilli dijo que “esta reforma va a ser muy importante para las provincias” porque “va a dinamizar sectores claves”, como "energía, minería, agro, industria del conocimiento y generar nuevos empleos”.

