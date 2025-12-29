Incendios en Chubut: nuevos indicios de la investigación apuntan a una "disputa por tierras"

El Fiscal Jefe de la Fiscalía de Lago Puelo, Carlos Díaz Mayer, y el comisario general de la Policía de Chubut, Andrés García, brindaron este lunes una conferencia de prensa en la que dieron a conocer detalles de la investigación sobre los incendios forestales en la provincia, que podrían haber sido motivados por una "disputa por tierras".El jefe de la policía chubutense explicó que, a partir del análisis de cámaras de seguridad de la zona, "llamó la atención a los investigadores que, minutos después de iniciado el incendio, se observa bajar a dos camionetas desde Puerto Patriada cargadas de elementos personales, tipo una mudanza, incluso varios elementos en cajas"."Nos llamó la atención porque todos sabemos que la mayoría de los vecinos, debido a la virulencia con la que se inició el incendio, no llegaron a sacar siquiera su documentación personal", agregó García.La sospecha de los investigadores se vio reforzada por dos testigos que se presentaron a declarar de manera espontánea y pidieron reservar su identidad, quienes informaron que también vieron a esos dos vehículos, y señalaron que pertenecían a una familia de la comunidad que está camino a Patriada, a escasos metros de donde se inició el incendio."Dentro de esta comunidad había una disputa por una cuestión de tierras. Había llegado hace poco más de dos años una mujer oriunda de la provincia de Buenos Aires, que exigía ser considerada integrante de esta comunidad. Esto la comunidad lo había rechazado y a partir de ahí se generó un conflicto", señaló el comisario.Lo expuesto por el jefe policial de algún modo contradice la acusación del Ministerio de Seguridad, que en un tuit informó que los incendios "estarían vinculados a grupos terroristas autodenominados mapuches, con antecedentes de atentados contra la seguridad pública y la propiedad privada, bajo la modalidad de terrorismo ambiental".Las declaraciones del comisario García echan por tierra la versión de "grupos terroristas" esgrimida por el Gobierno y hacen presuponer que la comunidad mapuche, en este caso, es la damnificada y no la responsable de haber iniciado el fuego.