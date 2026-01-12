Grabois repudió a Bullrich por vincular los incendios en Chubut con los mapuches

Destruyeron el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, boludean mientras se incendia la Patagonia y hambrean a los brigadistas. Mientras tanto, la "montonera asesina" (Milei Dixit) sale sin una sola prueba, cosa que aclaró el propio fiscal general de Chubut, a cazar hermanos https://t.co/csYG3fQ7nt  Juan Grabois (@JuanGrabois) January 12, 2026

El diputado Juan Grabois repudió los dichos de la senadora libertaria Patricia Bullrich que vinculaban los incendios en la Patagonia con comunidades mapuches y sostuvo que “es otra cortina de humo para encubrir a los verdaderos responsables y desviar la atención de su inoperancia deliberada”.“Destruyeron el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, boludean mientras se incendia la Patagonia y hambrean a los brigadistas”, señaló el dirigente social en sus redes sociales.Y agregó que “mientras tanto, la ´montonera asesina´ (Milei Dixit) sale sin una sola prueba, cosa que aclaró el propio fiscal general de Chubut, a cazar hermanos mapuches -muchos de los cuales son brigadistas y ninguno es terrorista- en vez de mandar los enormes recursos que dispone para combatir el fuego”.“Es otra cortina de humo para encubrir a los verdaderos responsables y desviar la atención de su inoperancia deliberada. Aguanten los brigadistas y voluntarios que hacen Patria, mientras esta basura de gobierno solo dice boludeces”, cerró.La ex ministra de Seguridad había planteado que “si los grupos que se autoproclaman mapuches son responsables de estos incendios, las van a pagar como terroristas”.“La Resistencia Ancestral Mapuche está declarada organización terrorista por sus antecedentes en incendios provocados, violencia y catástrofes ecológicas”, indicó en el tuit que provocó luego la respuesta de Grabois.