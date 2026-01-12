Villarruel viajó a la zona de los incendios y dejó en evidencia a Milei, que apeló a una foto hecha con IA

De acuerdo a la información de LPO, la vicepresidenta Victoria Villarruel viajó a la Patagonia y se hizo presente en el Parque Nacional Los Alerces, una de las zonas más afectadas por los incendios forestales que azotaron a la provincia. La visita, de bajo perfil y sin registro en redes sociales, contrastó de manera directa con la estrategia comunicacional del Gobierno nacional.

En paralelo, Javier Milei publicó en sus redes sociales una imagen generada con Inteligencia Artificial, en la que aparece vestido de traje en medio de un incendio, estrechando la mano de un bombero. La escena, visiblemente artificial, mostró a brigadistas observando la situación con una calma inverosímil frente a la gravedad del siniestro.La publicación presidencial llegó en medio de una ola de cuestionamientos por el recorte del 78% en el presupuesto destinado al combate de incendios forestales. El gesto digital fue leído como un intento de presencia simbólica frente a la ausencia física y a la falta de recursos concretos para enfrentar la emergencia.Mientras el fuego continuó avanzando en la Patagonia, la postal dejó expuestas dos formas opuestas de pararse ante la crisis: la recorrida silenciosa en el territorio y la construcción virtual de una escena que profundizó el malestar social y político frente a una tragedia ambiental que siguió fuera de control.