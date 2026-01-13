13.01.2026 / JUDICIALES

La Justicia habilitó la feria para exponer el reclamo para que Capital Humano entregue alimentos a comedores

La medida se tomó tras una presentación judicial del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).


La Justicia dio lugar a una medida cautelar presentada Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y por habilitó la feria judicial para tratar un reclamo para que Capital Humano entregue alimentos a 30 comedores. La decisión, tomada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, apunta a evitar que el receso judicial interrumpa el cumplimiento de una medida cautelar ya vigente.

La presentación había sido realizada por las organizaciones sociales ante la paralización de los plazos procesales durante la feria, lo que, advirtieron, impedía avanzar con las intimaciones dispuestas por el juzgado para relevar e incorporar a 30 comedores comunitarios a la política alimentaria estatal. En ese contexto, alertaron que la demora agravaba la situación de familias en extrema vulnerabilidad que dependen de esos espacios para acceder a alimentos básicos.

Antes de que la Justicia confirmara la habilitación, el CELS había reclamado públicamente que se mantuviera la actividad judicial. “El hambre no espera. Aplazar la resolución agrava la situación de las familias que van a los comedores, en su mayoría con niños y niñas de los barrios populares”, señalaron, al recordar que, gracias a cautelares previas, ya son 72 los comedores que volvieron a recibir alimentos tras interrupciones en la asistencia oficial.

El pedido de habilitación fue analizado por el Ministerio Público Fiscal, que dictaminó a favor de la solicitud. En su intervención, el fiscal subrayó que en la ejecución de la cautelar se encuentra comprometido el derecho humano a una alimentación adecuada, de cumplimiento inmediato, y que el colectivo afectado atraviesa una situación de extrema vulnerabilidad socioeconómica. También remarcó que la demora judicial podía tornar ineficaces las medidas ya ordenadas.

Con esos fundamentos, el juez Walter Lara Correa resolvió habilitar la feria judicial “al único efecto” de tratar lo solicitado por la parte actora y permitir el avance del expediente durante el receso. Además, ordenó incorporar una presentación realizada por el Ministerio de Capital Humano y correr traslado a la actora para que fije su postura, antes de resolver los próximos pasos procesales.

