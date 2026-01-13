La cadena textil ya perdió el 13% de sus empleos en dos años de gobierno de Javier Milei

La cadena que integra a la producción textil, de indumentaria y actividades afines ya perdió el 13% de sus empleos y el 8% de sus empresas desde el inicio del gobierno de Javier Milei. Se trata del entramado industrial más afectado por la actual política comercial, según datos sectoriales.De acuerdo con un relevamiento de la Cámara Industrial Argentina de Indumentaria (CIAI), entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025 se destruyeron unos 16.000 puestos de trabajo y cerraron 466 empresas en todo el país. El impacto se concentró con fuerza en los eslabones más intensivos en mano de obra.En términos absolutos, la mayor caída se registró en la actividad de confección, donde se perdieron 4.650 empleos y bajaron sus persianas 203 firmas. En el análisis relativo, los rubros más golpeados en materia laboral fueron ropa interior y medias (-21%), ropa deportiva (-19%), confección de tejidos de punto (-19%), confección de tejidos planos (-10%) y ropa de trabajo (-6%). Solo el segmento de bebés y niños mostró una leve recuperación, del 1%.La contracción del empleo se da en un contexto de fuerte derrumbe productivo. Un informe de la Fundación ProTejer estimó una caída del 40% en la producción del sector respecto de 2023, mientras que el uso de la capacidad instalada se mantiene por debajo del 35%, según los últimos datos oficiales del INDEC.En el rubro Prendas de Vestir, la producción retrocedió 7,7% interanual frente a 2023 y 12,1% en comparación con 2024. El informe atribuye este desempeño al crecimiento acelerado de las importaciones, con un rol central de plataformas chinas como Shein y Temu, que ganaron participación en el mercado local. El fenómeno también impactó en el calzado, cuya fabricación cayó más de 30% en los últimos dos años.Desde ProTejer advierten que estas plataformas operan bajo el régimen puerta a puerta, con envíos fraccionados, menores controles aduaneros y subsidios logísticos desde China, un esquema que, según la entidad, profundiza el deterioro de la industria nacional y acelera la pérdida de empleo en la cadena textil.