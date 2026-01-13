El INDEC informa hoy la inflación de diciembre y de todo 2025

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informará este martes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre, que volvería a ubicarse por encima del 2%, lo que llevaría a que la inflación de 2025 cierre en torno al 31%. De confirmarse estos guarismos se trataría del registro de inflación anual más bajo desde el año 2017. En tanto, se espera por los cambios en la medición que comenzarán a regir desde enero de 2026 y el impacto en las bandas del dólar.El índice inflacionario habría terminado el año bajando más de 80 puntos porcentuales respecto al registro de 2024, cuando finalizó en 117,8%, y alcanzará el menor nivel en ocho años (24,8% en diciembre de 2017) al ubicarse apenas por encima del 30%, según estiman varios analistas privados. A nivel mensual, el indicador que el organismo estadístico revelará hoy confirmaría de todos modos la continuidad de la aceleración de la inflación y se ubicaría por encima del 2%, nivel que se prevé se sostendrá en los próximos meses.El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en base a las estimaciones privadas, previó que la inflación del último mes del 2025 habría estado en 2,3% y que la inflación interanual terminó arriba del 30%. A modo de anticipo, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires en el mes pasado alcanzó el 2,7%, misma cifra que en septiembre. La variación de precios en el territorio porteño durante 2025 alcanzó 31,8%,En tanto el reporte de la consultora Equilibra indicó que la inflación mensual avanzó el mes pasado al 2,6%, registrando los principales aumentos en los rubros "Bebidas alcohólicas y tabaco" (4,0%); "Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles" (3,3%) y "Transporte" (3,2%). La variación interanual fue estimada en 31%.EcoGo Consultores, por su parte, estimó que la inflación en alimentos y bebidas del mes pasado alcanzó el 2,5%, sosteniendo que “el incremento estuvo explicado principalmente por el aumento en 'Carnes' (7,3 %), con una suba de 9,6% en la carne vacuna”. Asimismo, precisaron que “las frutas registraron un incremento moderado de 1,8%, con incidencia positiva en la variación mensual” y agregaron que “en sentido contrario, la caída en 'Verduras' (-7,9%) compensó parcialmente la suba del rubro alimentos y bebidas”.La Fundación Libertad y Progreso estimó que la inflación cerró en 2,6% en diciembre. De esta manera, calculó que la inflación terminó el año en 31,1%, con una “desaceleración significativa del nivel general”. Desde Libertad y Progreso explicaron que “en términos anuales, se observa la continuidad del proceso de desaceleración transcurrido a lo largo del año”, destacando que “este desempeño marca un quiebre respecto de los años previos y consolida señales de mayor estabilidad macroeconómica, en línea con la política monetaria implementada”. Al mismo tiempo, remarcaron que “si bien se registraron subas heterogéneas entre rubros, el aumento de precios no fue generalizado y varios componentes relevantes de la canasta crecieron por debajo del promedio”.El relevamiento de precios minoristas de la consultora C&T para la región Gran Buenos Aires tuvo un incremento mensual de 2,6% el mes pasado. De esta manera, el IPC anual habría alcanzado el 31,2% “cerrando así el año con menor inflación desde 2017”. Este análisis también le adjudicó un papel significativo al comportamiento de los precios en la carne al indicar que “volvió a tener un rol fundamental en la dinámica del mes, tal como había sucedido en noviembre y, en menor medida, en octubre: subió 8% en el mes”.Al respecto, señaló que “esto provocó que el rubro de alimentos consumidos en el hogar se acelerara al 3% mensual, el mayor ritmo de suba desde marzo, a pesar de una fuerte baja en las verduras” y agregó que “las bebidas aumentaron algo más, en torno al 4%” indicando que alimentos y bebidas aumentó 3% y fue el segundo rubro de mayor suba. Asimismo, el reporte puntualizó que “bienes y servicios varios fue el rubro de mayor alza en el mes, cercana al 5%, con impulso tanto de los cigarrillos como de los artículos de tocador y belleza” y reveló que “esparcimiento también subió por encima del promedio”.