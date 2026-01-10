Detectaron a un buque extranjero que estaba pescando de manera ilegal en el Mar Argentino

La Prefectura Naval Argentina detectó a un buque pesquero extranjero operando dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) del país, donde permaneció más de una hora navegando a baja velocidad y realizando maniobras compatibles con actividades de pesca ilegal.El procedimiento se llevó a cabo mediante el Sistema Guardacostas, la plataforma tecnológica que permite monitorear en tiempo real el tráfico marítimo. A través de esa herramienta, el personal identificó al buque Bao Feng, de bandera de Vanuatu, desplazándose dentro de la denominada “milla 200”, límite que marca las aguas bajo jurisdicción argentina.Según informaron fuentes oficiales, la embarcación navegaba a menos de cuatro nudos durante aproximadamente una hora y media, un parámetro que, de acuerdo con la normativa vigente, constituye un indicio concreto de que estaba desarrollando tareas de pesca. Esa conducta configura una infracción directa a la Ley 24.922, que regula la actividad pesquera en aguas nacionales.El caso volvió a poner en foco el avance de flotas extranjeras sobre el Atlántico Sur. En diciembre pasado, la Prefectura había reforzado los controles ante el arribo masivo de pesqueros que operan al límite de la ZEE, especialmente durante la temporada de calamar Illex argentinus. Según datos oficiales, solo en ese período se detectaron 148 embarcaciones en tránsito, y se estima que en los próximos meses podrían arribar cerca de 500 buques.Desde la fuerza explicaron que la mayoría de estas flotas provienen de China, Corea del Sur y Taiwán, y recorren miles de millas para operar en la región. Además de patrullajes marítimos y aéreos, se intensificó el uso del Sistema Guardacostas como principal herramienta de control.En paralelo, investigaciones privadas y reportes de organizaciones ambientales alertaron sobre maniobras irregulares de algunos pesqueros, entre ellos el Lu Qing Yuan Yu 205, un arrastrero chino que en años anteriores fue sorprendido realizando pesca ilegal en aguas argentinas y movimientos compatibles con tareas de relevamiento del fondo marino.Especialistas en seguridad marítima advierten que este tipo de recorridos, que consisten en el trazado de cuadrículas, no responden a patrones habituales de pesca y podrían estar vinculados a actividades de mapeo estratégico de la plataforma continental, una situación que genera creciente preocupación en el ámbito naval y en organismos de control.Vanuatu, oficialmente la República de Vanuatu, es un país soberano insular ubicado en Oceanía, localizado en el océano Pacífico Sur. El archipiélago, que es de origen volcánico, se encuentra a unos 1750 km al este de Australia, 500 km al noreste de Nueva Caledonia, al oeste de Fiyi y al sur de las Islas Salomón, cerca de Nueva Guinea.Vanuatu es considerado uno de los países más peligrosos del mundo, no por criminalidad (que es baja), sino por su extrema vulnerabilidad a los desastres naturales como ciclones, terremotos, erupciones volcánicas y el aumento del nivel del mar, debido a su ubicación en el cinturón de fuego del Pacífico y su baja capacidad de adaptación.