Las acciones argentinas profundizan bajas en Nueva York: qué pasa con Mercado Libre

Las acciones argentinas que cotizan en Nueva York operan con mayoría de bajas y reflejan un clima financiero más adverso para los mercados emergentes. Los ADRs muestran comportamiento dispar, pero se destaca la fuerte caída de Mercado Libre, que retrocede cerca de 4%, en una jornada marcada por la cautela de los inversores y el repliegue hacia activos considerados más seguros.
En paralelo, los bonos soberanos en dólares extienden las pérdidas por segunda rueda consecutiva luego del pago de cupones concretado este martes. En Wall Street, los Bonares registran bajas moderadas de hasta 0,1%, mientras que los Globales operan en terreno negativo en toda la curva, con el Global 2035 entre los más afectados. En ese marco, el riesgo país se mantiene en torno a los 577 puntos básicos.
El escenario internacional vuelve a jugar en contra. La volatilidad global se intensifica a partir de las declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump y de las tensiones geopolíticas en Venezuela e Irán, factores que impactan de lleno sobre los activos financieros de la región y condicionan el desempeño argentino en los mercados externos.
A nivel local, la atención se concentra en el dato de inflación de diciembre, que el mercado estima en torno al 2,5%. Mientras tanto, persiste la presión sobre las tasas de corto plazo, al tiempo que el Banco Central continúa con la acumulación de reservas, una combinación que mantiene en vilo a los operadores financieros.
En ese contexto, el Tesoro avanza con la primera licitación del año, en la que enfrenta vencimientos en pesos por cerca de $20 billones. La estrategia oficial apunta a renovar la deuda mediante una amplia oferta de instrumentos, en un intento por ordenar el frente financiero en un escenario cada vez más desafiante para los activos argentinos.