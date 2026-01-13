Las acciones argentinas profundizan bajas en Nueva York: qué pasa con Mercado Libre

(R)Las acciones argentinas que cotizan en Nueva York operan con mayoría de bajas y reflejan un clima financiero más adverso para los mercados emergentes. Los ADRs muestran comportamiento dispar, pero se destaca la fuerte caída de Mercado Libre, que retrocede cerca de 4%, en una jornada marcada por la cautela de los inversores y el repliegue hacia activos considerados más seguros.(R(El escenario internacional vuelve a jugar en contra. La volatilidad global se intensifica a partir de las declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump y de las tensiones geopolíticas en Venezuela e Irán, factores que impactan de lleno sobre los activos financieros de la región y condicionan el desempeño argentino en los mercados externos.A nivel local, la atención se concentra en el dato de inflación de diciembre, que el mercado estima en torno al 2,5%. Mientras tanto, persiste la presión sobre las tasas de corto plazo, al tiempo que el Banco Central continúa con la acumulación de reservas, una combinación que mantiene en vilo a los operadores financieros.En ese contexto, el Tesoro avanza con la primera licitación del año, en la que enfrenta vencimientos en pesos por cerca de $20 billones. La estrategia oficial apunta a renovar la deuda mediante una amplia oferta de instrumentos, en un intento por ordenar el frente financiero en un escenario cada vez más desafiante para los activos argentinos.