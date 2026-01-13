La inflación más baja en ocho años, pero mayor que en 2015 y con un ajuste récord

La inflación de diciembre fue del 2,8% y el 2025 cerró con una suba acumulada del 31,5%, el registro anual más bajo de los últimos ocho años, según el Índice de Precios al Consumidor del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. El presidente Javier Milei festejó el dato como un logro central de su gestión, aunque el número quedó rápidamente relativizado por la comparación histórica.

1. En octubre se profundizó la caída del empleo registrado (SIPA). En los primeros dos años del gobierno de Javier Milei 270.852 asalariados formales perdieron su puesto de trabajo. El golpe fue más fuerte en el sector privado que en el público. Hilo pic.twitter.com/hOqxzT3F54  Luis Campos (@luiscampos76) January 13, 2026

Así, mientras el Gobierno exhibió la inflación como principal logro de gestión, los indicadores sociales trazaron un escenario menos favorable. La desaceleración de precios no se tradujo en una recuperación del salario ni del empleo, y dejó expuesta una tensión central del modelo económico: números celebrados desde la Casa Rosada que no alcanzaron para compensar la caída del ingreso real de la mayoría de la población.

De acuerdo a los datos que circularon en redes y en informes económicos, durante los primeros 25 meses del gobierno de Milei la inflación acumulada alcanzó el 259,4%. Esa cifra contrastó con el desempeño inflacionario de los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, que necesitaron 73 meses —más de seis años— para acumular un nivel similar de inflación.La comparación también dejó en evidencia que, pese a la desaceleración reciente, el cierre inflacionario de 2025 fue superior al de 2015, último año del ciclo kirchnerista. Es decir, el dato celebrado como el más bajo en ocho años no logró perforar los niveles que se registraban antes del cambio de rumbo económico iniciado en 2016.En relación al empleo, al que señalar lo siguiente: