14.01.2026 / ECONOMÍA

Vuelven a caer activos argentinos en dólares mientras el riesgo país alcanza máximos en un mes

El índice S&P Merval cedió por segunda jornada consecutiva y perforó el piso de los 2.000 puntos en dólares. Los bonos soberanos también operaron a la baja tras conocerse el dato de inflación de diciembre, superior a las proyecciones privadas.



El mercado financiero local registró su segunda jornada consecutiva de pérdidas, con el S&P Merval cediendo un 1,3% hasta los 3.036.292,52 puntos. En moneda dura, el panel líder retrocedió un 0,9%, ubicándose en las 1.994,52 unidades, afectado por un escenario de volatilidad global y tensiones geopolíticas que impactaron directamente sobre los activos emergentes.

Según informó Ámbito, en Wall Street, los títulos soberanos argentinos alternaron subas de hasta 0,2% y caídas de hasta 0,1% entre los Bonares, mientras que los Globales anotaron bajas generalizadas, lideradas por el Global 2035 (-0,3%). En el mercado de renta fija, los títulos públicos argentinos mostraron debilidad, lo que impulsó el riesgo país hacia los 581 puntos básicos, su nivel más alto desde mediados de diciembre pasado.

La presión sobre los activos respondió en gran medida al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre, que se ubicó en el 2,8%, superando el 2,3% esperado por el mercado. Si bien la inflación acumulada de 2025 fue del 31,5% -la menor desde 2017-, la aceleración de la inflación núcleo por tercer mes consecutivo encendió alarmas entre los inversores.

ADRs y S&P Merval

El índice S&P Merval registró un retroceso del 1,3%, cerrando en 3.036.292,52 unidades, mientras que su cotización en dólares perforó el soporte técnico al caer un 0,9% hasta los 1.994,52 puntos. Esta tendencia negativa se extendió de forma uniforme tanto en el panel líder como en las acciones de menor capitalización del mercado general. Las bajas más pronunciadas de la jornada local fueron encabezadas por Sociedad Comercial del Plata, con un desplome del 5,1%, seguida por Grupo Supervielle y Telecom, que cedieron un 3,9% y 3,7% respectivamente. No obstante, algunas empresas lograron cerrar en terreno positivo, destacándose YPF con una suba del 2,2% y Banco de Valores con un ascenso del 1,8%.

En el mercado internacional, los ADRs argentinos en Wall Street operaron con pérdidas de hasta el 3,5%, bajo la presión vendedora en los papeles de Grupo Financiero Galicia y Telecom (-2,9%). Por su parte, la tecnológica Mercado Libre sufrió un recorte del 3,5%, contrastando con la dinámica de Bioceres Crop, que logró avanzar un 2,5%.

Lo más leído

1

"No se va a vender ni una sola hectárea de bosque nativo": la advertencia de Torres por los incendios en Chubut

2

Denuncian que Milei desfinanció el Servicio Nacional del Manejo del Fuego

3

Polémicos gestos de Santi Caputo en un acto de YPF en Pinamar

4

Malas noticias para Eugenia Rolón: la novia de Iñaki Gutiérrez fue inhabilitada para sacar su registro hasta 2099

5

Grabois tildó a Jorge Macri de rata de segunda marca y el jefe de Gobierno porteño no tardó en responder

Más notas de este tema

Insólito: mientras avanzan los incendios en Chubut, Javier Milei compartió una foto con brigadistas, pero hecha con IA

14/01/2026 - INCENDIOS FORESTALES

Insólito: mientras avanzan los incendios en Chubut, Javier Milei compartió una foto con brigadistas, pero hecha con IA

Tras el dato de la inflación, cuáles fueron los 10 productos que más aumentaron en diciembre

14/01/2026 - ECONOMÍA

Tras el dato de la inflación, cuáles fueron los 10 productos que más aumentaron en diciembre

Una familia de cuatro personas necesitó $1.308.713 para no ser pobre en diciembre

14/01/2026 - ECONOMÍA

Una familia de cuatro personas necesitó $1.308.713 para no ser pobre en diciembre

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.