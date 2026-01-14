Vuelven a caer activos argentinos en dólares mientras el riesgo país alcanza máximos en un mes

El mercado financiero local registró su segunda jornada consecutiva de pérdidas, con el S&P Merval cediendo un 1,3% hasta los 3.036.292,52 puntos. En moneda dura, el panel líder retrocedió un 0,9%, ubicándose en las 1.994,52 unidades, afectado por un escenario de volatilidad global y tensiones geopolíticas que impactaron directamente sobre los activos emergentes.Según informó Ámbito, en Wall Street, los títulos soberanos argentinos alternaron subas de hasta 0,2% y caídas de hasta 0,1% entre los Bonares, mientras que los Globales anotaron bajas generalizadas, lideradas por el Global 2035 (-0,3%). En el mercado de renta fija, los títulos públicos argentinos mostraron debilidad, lo que impulsó el riesgo país hacia los 581 puntos básicos, su nivel más alto desde mediados de diciembre pasado.La presión sobre los activos respondió en gran medida al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre, que se ubicó en el 2,8%, superando el 2,3% esperado por el mercado. Si bien la inflación acumulada de 2025 fue del 31,5% -la menor desde 2017-, la aceleración de la inflación núcleo por tercer mes consecutivo encendió alarmas entre los inversores.El índice S&P Merval registró un retroceso del 1,3%, cerrando en 3.036.292,52 unidades, mientras que su cotización en dólares perforó el soporte técnico al caer un 0,9% hasta los 1.994,52 puntos. Esta tendencia negativa se extendió de forma uniforme tanto en el panel líder como en las acciones de menor capitalización del mercado general. Las bajas más pronunciadas de la jornada local fueron encabezadas por Sociedad Comercial del Plata, con un desplome del 5,1%, seguida por Grupo Supervielle y Telecom, que cedieron un 3,9% y 3,7% respectivamente. No obstante, algunas empresas lograron cerrar en terreno positivo, destacándose YPF con una suba del 2,2% y Banco de Valores con un ascenso del 1,8%.En el mercado internacional, los ADRs argentinos en Wall Street operaron con pérdidas de hasta el 3,5%, bajo la presión vendedora en los papeles de Grupo Financiero Galicia y Telecom (-2,9%). Por su parte, la tecnológica Mercado Libre sufrió un recorte del 3,5%, contrastando con la dinámica de Bioceres Crop, que logró avanzar un 2,5%.