Declaran "Estado de Catástrofe" en Epuyen por el avance de los incendios

La situación en el noroeste de Chubut por los incendios alcanzó un punto crítico, por lo que este martes el Concejo Deliberante de Epuyén oficializó la declaración de Estado de Catástrofe mediante la Ordenanza 1388/2026.La medida, que rige inicialmente hasta el 30 de junio, busca hacer frente a la reactivación de los focos ígneos que amenazan con forzar nuevas evacuaciones en las próximas horas. La normativa fue aprobada de forma unánime y abarca siete áreas estratégicas para la asistencia de la localidad: ígnea, social, ambiental, económica, turística, habitacional y sanitaria.Con este marco legal, el intendente José Contreras queda facultado para realizar contrataciones directas sin los plazos administrativos tradicionales; gestionar de forma urgente asistencia financiera ante los gobiernos Provincial y Nacional; y agilizar la reconstrucción de servicios de agua y luz, hoy colapsados por el fuego. El desastre, que se originó el 5 de enero en El Hoyo, ya ha consumido cerca de 12 mil hectáreas. Las condiciones actuales son alarmantes debido a una combinación de factores climáticos adversos.Por un lado, el clima extremo, con ráfagas de viento de hasta 40 km/h, sequía prolongada y altas temperaturas, continúa complicando las tareas para controlar los incendios.Además, los focos en la zona de Puerto Patriada se reactivaron y han cobrado fuerza, destruyendo viviendas a su paso. En este marco, las autoridades solicitaron a los vecinos mantenerse en estado de alerta máxima, ya que el desplazamiento de las familias es inminente si las llamas continúan avanzando hacia las zonas pobladas.Este lunes se cumplió una semana desde el inicio del incendio forestal que afecta a la provincia de Chubut. El gobernador provincial Ignacio Torres encabezó una evaluación de la situación junto a las autoridades que integran el Comando de Operaciones, donde se analizó el avance de los distintos frentes y el despliegue de recursos humanos, técnicos y aéreos.Según el último informe oficial del Servicio Provincial del Manejo del Fuego, se implicaron un total de 646 personas, entre combatientes y equipos de apoyo que trabajan actualmente en el plan de control del incendio, que permanece activo y ya consumió más de 13.600 hectáreas.