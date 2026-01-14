14.01.2026 / CONFLICTO EN VENEZUELA

Nicolás Maduro envió un mensaje al pueblo venezolano para que confíe en Delcy Rodríguez

Así lo indicó el hijo del mandatario, quien, además, llamó a la población a no dejarse influenciar por campañas de desinformación. el mensaje fue transmitido por el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario, quien precisó que la comunicación fue enviada a través de los equipos jurídicos de su padre.



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, envió el martes un segundo mensaje a su país desde su lugar de reclusión en Estados Unidos, en el cual exhorta al pueblo venezolano a confiar plenamente en la mandataria encargada Delcy Rodríguez.

Según un informe de Xinhua, el mensaje fue transmitido por el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario, quien precisó que la comunicación fue enviada a través de los equipos jurídicos de su padre. "Confíen en Delcy, en el equipo que está al frente y en nosotros. Ese fue el mensaje que nos enviaron", expresó el parlamentario durante una movilización popular en Caracas.

Maduro Guerra explicó que este nuevo pronunciamiento ratifica la firmeza política del mandatario y su respaldo absoluto a la presidenta encargada en un contexto que calificó de complejo para Venezuela. "Tuvimos un mensaje de él y de ella, nos dicen que están firmes y fuertes, que tienen claro el papel de lucha que les toca jugar, que tienen tranquilidad de conciencia", señaló.

El diputado llamó a la población a no dejarse influenciar por campañas de desinformación y a mantener la cohesión nacional, subrayando la importancia de recurrir únicamente a fuentes oficiales. "Debemos mantenernos unidos y no dejar que nada nos divida. Intentarán decir cosas para confundir, pero, ante eso: claridad política e ideológica", afirmó. Las declaraciones se produjeron en el marco de una movilización de los trabajadores del transporte venezolanos en distintos puntos de Caracas, quienes reiteraron su respaldo al Gobierno nacional y exigieron la liberación de Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

Ambos fueron capturados y sacados del país sudamericano durante una incursión militar de Estados Unidos en la madrugada del 3 de enero pasado, la cual también dejó al menos 100 muertos y decenas de heridos, además de numerosos daños en cuatro ciudades de Venezuela.

