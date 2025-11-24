Tras rechazar la primera oferta, los gremios bonaerenses esperan un nuevo llamado de paritarias

Luego de rechazar por “insuficiente” el ofrecimiento del 1,5% de aumento salarial para el mes de enero, los gremios bonaerenses aguardan por una nueva convocatoria del gobierno de Axel Kicillof para el tramo final de la semana.Además de un porcentaje superior al ofertado, uno de los nudos del conflicto es el pedido de los sindicatos de que la suba “contemple un retroactivo” correspondiente a diciembre para equilibrar la pérdida de poder adquisitivo en la última parte del 2025.Cabe recordar que la oferta del 1,5% de aumento fue rechazada por el Frente de Unidad Docente Bonaerense, los gremios estatales y los judiciales.La fecha planteada por los gremios es clave para lograr que el incremento salarial se produzca ante de las liquidaciones del mes – empiezan este viernes- para que pueda ser percibido por los trabajadores en el próximo cobro.Una de las versiones que circula a esta hora, pero que aún no fue formalizada, es que el encuentro entre las autoridades bonaerenses y los gremios podría darse este jueves.