24.02.2026 / PBA

Gremios docentes de la provincia de Buenos Aires anunciaron un paro para el día del comienzo de clases

Las autoridades bonaerenses les ofrecieron a los docentes un aumento del 3% para el mes de febrero. Sin embargo, los sindicatos rechazaron la propuesta porque la consideraron "insuficiente" frente a la inflación.




Los sindicatos que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense anunciaron que realizaran un paro el próximo lunes 2 de marzo, fecha prevista para el inicio de clases en la provincia de Buenos Aires, en reclamo de la actualización salarial. Se trata de la primera huelga conjunta contra la gestión de Axel Kicillof.

"El congreso nacional de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) ha definido un paro nacional docente para el 2 de marzo, en el marco del no inicio del ciclo lectivo y un plan de acción que continuará con caravanas, carpas y movilizaciones en todo el país”, sostuvo el gremio mediante un comunicado. 



Durante la mesa paritaria, las autoridades bonaerenses les ofrecieron a los docentes un aumento del 3% para el mes de febrero. Sin embargo, los sindicatos rechazaron la propuesta porque la consideraron "insuficiente" frente a la inflación. Además, reclamaron por "una nueva Ley de Financiamiento Educativo".

El Frente de Unidad Docente Bonaerense está integrado por la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, el Sindicato Argentino de Docentes Privados y la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires.


Lo más leído

1

Paro general: a qué hora dejarán de funcionar colectivos, trenes y subtes y cuándo se reactivarán los servicios

2

Quiénes le dieron el quórum a Milei para avanzar en Diputados con la Reforma Laboral

3

El multimillonario detrás del cierre de Fate: quién es Javier Madanes, el dueño de la empresa que deja 920 familias en la calle

4

El provocador posteo de Javier Milei tras el cierre de Fate: ¿Conspiranóico, yo?

5

Congreso: quiénes fueron los diputados que votaron a favor de la reforma laboral

Más notas de este tema

Julián Álvarez supervisó la puesta en valor de la escuela secundaria N° 10 de Remedios de Escalada

23/01/2026 - Locales

Julián Álvarez supervisó la puesta en valor de la escuela secundaria N° 10 de Remedios de Escalada

Provincia mejoró la oferta y acordó con los gremios bonaerenses un nuevo aumento salarial en enero

16/01/2026 - Política

Provincia mejoró la oferta y acordó con los gremios bonaerenses un nuevo aumento salarial en enero

Tras rechazar la primera oferta, los gremios bonaerenses esperan un nuevo llamado de paritarias

14/01/2026 - Paritarias

Tras rechazar la primera oferta, los gremios bonaerenses esperan un nuevo llamado de paritarias

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.