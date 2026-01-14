Gremios docentes de la provincia de Buenos Aires anunciaron un paro para el día del comienzo de clases

Los sindicatos que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense anunciaron que realizaran un paro el próximo lunes 2 de marzo, fecha prevista para el inicio de clases en la provincia de Buenos Aires, en reclamo de la actualización salarial. Se trata de la primera huelga conjunta contra la gestión de Axel Kicillof."El congreso nacional de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) ha definido un paro nacional docente para el 2 de marzo, en el marco del no inicio del ciclo lectivo y un plan de acción que continuará con caravanas, carpas y movilizaciones en todo el país”, sostuvo el gremio mediante un comunicado.Durante la mesa paritaria, las autoridades bonaerenses les ofrecieron a los docentes un aumento del 3% para el mes de febrero. Sin embargo, los sindicatos rechazaron la propuesta porque la consideraron "insuficiente" frente a la inflación. Además, reclamaron por "una nueva Ley de Financiamiento Educativo".El Frente de Unidad Docente Bonaerense está integrado por la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, el Sindicato Argentino de Docentes Privados y la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires.