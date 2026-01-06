Julián Álvarez supervisó la puesta en valor de la escuela secundaria N° 10 de Remedios de Escalada

El intendente de Lanús, Julián Álvarez, recorrió las obras de puesta en valor que se realizan en la Escuela de Educación Secundaria (EES) N° 10 “Héroes de Malvinas”, ubicada en la avenida Coronel Leonardo Rosales N° 1132 de Remedios de Escalada, con la finalidad de que las alumnas y los alumnos puedan estudiar en un lugar en mejores condiciones edilicias.“Estamos aprovechando el receso de verano para poner en valor distintas escuelas, en línea con lo que venimos trabajando desde hace dos años que es garantizar espacios educativos dignos y seguros, tanto para estudiantes como para los trabajadores y las trabajadoras de la educación. De esta manera seguimos construyendo colectivamente la ciudad que nos merecemos”, comentó Álvarez.Por su parte, la directora de la EES N° 10, Carla Manrique, resaltó que “gracias al Municipio, en este ciclo lectivo 2026 vamos a tener un mejor espacio en el que los estudiantes están continuamente al igual que sus familias. Agradecemos de parte de toda la comunidad educativa por todas estas obras que están haciendo, que son importantes para brindar una mejor calidad educativa a cada uno de los estudiantes”.En el lugar se revalorizaron los muros internos para su rehabilitación y uso diferenciado de los patios; asimismo, se adicionaron los trabajos de preparación de superficies y pintura del cielorraso en la sala de lectura de la biblioteca, al igual que en la fachada del edificio. Anteriormente se llevaron a cabo diversas refacciones en las instalaciones de gas.También participó de la actividad: la secretaria de Educación, Culturas y Deporte, Natalia Gradaschi; y el presidente del Consejo Escolar de Lanús, Roberto Crovella.