16.01.2026 / Política

Provincia mejoró la oferta y acordó con los gremios bonaerenses un nuevo aumento salarial en enero

La oferta está compuesta por un retroactivo a diciembre (1%), el correspondiente proporcional al medio aguinaldo (0,5%) y un 3% en enero, respecto de los haberes vigentes al mes de octubre. La suma totaliza un 4,5% de aumento a cobrar en febrero con los haberes de enero.




El Gobierno de la provincia de Buenos Aires acordó con la mayoría de los gremios docentes y con los representantes gremiales de los trabajadores de la Ley 10430 y leyes especiales de la Provincia un nuevo aumento salarial.

La oferta está compuesta por un retroactivo a diciembre; el correspondiente proporcional al medio aguinaldo y un 3% en enero, respecto de los haberes vigentes al mes de octubre. De esta manera, las y los trabajadores provinciales percibirán en el salario de enero un 4,5% más producto del retroactivo. También se incluye el compromiso de reapertura de las negociaciones en febrero.

La nueva propuesta fue bastante superadora tras conocerse el dato de la inflación del mes de diciembre que trepó al 2,8%, un elemento que no se conocía al momento de las primeras discusiones de la semana.

En las reuniones virtuales participaron, por el Ministerio de Economía, el subsecretario de Coordinación Económica y Estadística, Nicolás Todesca, y la Directora Provincial de Economía Laboral del Sector Público, Gisela Swaels; por el Ministerio de Trabajo, el Director Provincial de la Negociación Colectiva, Juan Pablo Lorenzo; por la Dirección General de Cultura y Educación, la subsecretaria de Educación, Claudia Bracchi; por la Secretaría General, la subsecretaria de Gestión y Empleo Público, Verónica Ferraris; y por el IPS, la directora General de Administración, Carmen Sarra.


Lo más leído

1

"No se va a vender ni una sola hectárea de bosque nativo": la advertencia de Torres por los incendios en Chubut

2

Polémicos gestos de Santi Caputo en un acto de YPF en Pinamar

3

X suspendió la cuenta en inglés de Javier Milei a pocas horas después de que la anunciara

4

Malas noticias para Eugenia Rolón: la novia de Iñaki Gutiérrez fue inhabilitada para sacar su registro hasta 2099

5

Bullrich adjudicó los incendios en Chubut a los mapuches, pero la Justicia la desmintió

Más notas de este tema

Tras rechazar la primera oferta, los gremios bonaerenses esperan un nuevo llamado de paritarias

14/01/2026 - Paritarias

Tras rechazar la primera oferta, los gremios bonaerenses esperan un nuevo llamado de paritarias

El Gobierno publicó el calendario escolar 2026: cuándo arrancan las clases en cada provincia

06/01/2026 - Oficial

El Gobierno publicó el calendario escolar 2026: cuándo arrancan las clases en cada provincia

Retroceso de las universidades argentinas en el ranking Times: ninguna está entre las 50 mejores de la región

03/12/2025 - Ranking

Retroceso de las universidades argentinas en el ranking Times: ninguna está entre las 50 mejores de la región

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.