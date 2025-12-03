Provincia mejoró la oferta y acordó con los gremios bonaerenses un nuevo aumento salarial en enero

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires acordó con la mayoría de los gremios docentes y con los representantes gremiales de los trabajadores de la Ley 10430 y leyes especiales de la Provincia un nuevo aumento salarial.La oferta está compuesta por un retroactivo a diciembre; el correspondiente proporcional al medio aguinaldo y un 3% en enero, respecto de los haberes vigentes al mes de octubre. De esta manera, las y los trabajadores provinciales percibirán en el salario de enero un 4,5% más producto del retroactivo. También se incluye el compromiso de reapertura de las negociaciones en febrero.La nueva propuesta fue bastante superadora tras conocerse el dato de la inflación del mes de diciembre que trepó al 2,8%, un elemento que no se conocía al momento de las primeras discusiones de la semana.En las reuniones virtuales participaron, por el Ministerio de Economía, el subsecretario de Coordinación Económica y Estadística, Nicolás Todesca, y la Directora Provincial de Economía Laboral del Sector Público, Gisela Swaels; por el Ministerio de Trabajo, el Director Provincial de la Negociación Colectiva, Juan Pablo Lorenzo; por la Dirección General de Cultura y Educación, la subsecretaria de Educación, Claudia Bracchi; por la Secretaría General, la subsecretaria de Gestión y Empleo Público, Verónica Ferraris; y por el IPS, la directora General de Administración, Carmen Sarra.