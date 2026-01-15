15.01.2026 / TERRORISMO

El Gobierno Nacional declaró a la organización Hermandad Musulmana como grupo terrorista

Basado en los compromisos internacionales para combatir el terrorismo y su financiamiento, desde Casa Rosada declararon a los capítulos de la organización en Líbano, Egipto y Jordania como entidades vinculadas a actividades ilícitas.



El Gobierno anunció que el grupo político islamista Hermandad Musulmana de Egipto, Líbano y Jordania fue declarado como organización terrorista extranjera, al igual que lo hizo Estados Unidos hace pocas horas. La decisión se fundamentó en "informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, incluyendo actos de terrorismo, llamados públicos al extremismo violento, así como vínculos con otras organizaciones terroristas y su potencial impacto en la República Argentina".

En un comunicado de Oficina del Presidente, desde Casa Rosada informaron que la organización panislámica, fundada en Egipto en 1928 y extendida a otros países del mundo árabe, quedó incorporada al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

La decisión fue impulsada por el presidente Javier Milei y adoptada en coordinación entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado, "en el marco de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento, y en cumplimiento de la normativa nacional vigente".

"Con esta medida, se fortalecen los mecanismos de prevención, detección temprana y sanción del terrorismo y de quienes lo financian, para que los miembros de la 'Hermandad Musulmana' y sus aliados no puedan actuar con libertad. Además, permite reforzar la cooperación internacional con otros países que designaron a esta agrupación como organización terrorista, como Estados Unidos, Israel, Paraguay, Emiratos Árabes, el propio Egipto donde nació este grupo, entre otros", continuó el comunicado.

Finalmente, concluyó: "El Presidente de la Nación mantiene el compromiso inquebrantable de reconocer a los terroristas por lo que son, como ya lo hizo con Hamás y más recientemente con el Cartel de los Soles. Este Gobierno tiene la convicción de que Argentina vuelva a alinearse a la civilización occidental, respetuosa de los derechos individuales y sus instituciones, mientras condena y combate de manera frontal a quienes quieren destruirla".

