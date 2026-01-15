Qué es Hermandad Musulmana, la organización declarada como terrorista por el Gobierno

Hermandad Musulmana es una organización panislámica con casi un siglo de historia, fundada en Egipto en 1928. Desde su creación, el movimiento se extendió por diversos países del mundo árabe y se consolidó como un influyente grupo político y social que busca la aplicación de la ley islámica en la vida pública y política.El martes, el gobierno de Estados Unidos designó al grupo en Egipto, Líbano y Jordania como organizaciones terroristas extranjeras, un pedido de larga data de sus aliados árabes y los conservadores estadounidenses. "Estas designaciones reflejan las acciones iniciales de un esfuerzo continuo y sostenido para frustrar la violencia y la desestabilización de las filiales de la Hermandad Musulmana dondequiera que ocurran", expresó el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.El gobierno de Javier Milei hizo lo propio este miércoles, reforzando una vez más su alineamiento incondicional al país norteamericano. La decisión se fundamentó en "informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, incluyendo actos de terrorismo, llamados públicos al extremismo violento, así como vínculos con otras organizaciones terroristas y su potencial impacto en la República Argentina".El grupo ya había sido designado como terrorista en algunos países como Egipto y Arabia Saudita. Jordania también lo nombró como tal en abril pasado, y acusó al grupo de fabricar y almacenar armas y tener planes para desestabilizar el reino.