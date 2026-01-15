Alemania, Dinamarca, Suecia y Noruega envían tropas a Groenlandia para reforzar la seguridad en el Ártico

Alemania, Dinamarca, Suecia y Noruega reforzarán su presencia militar en Groenlandia como parte de un esfuerzo coordinado entre aliados europeos y de la OTAN para apoyar la seguridad de la región ártica. En este marco, el Ejército alemán enviará el jueves a Nuuk un equipo de reconocimiento de 13 soldados a bordo de un Airbus A400M para evaluar sobre el terreno posibles necesidades de apoyo militar, especialmente en ámbitos como la vigilancia marítima, en coordinación con fuerzas danesas y con la participación de personal sueco y noruego.El objetivo del despliegue alemán es examinar qué servicios de apoyo militar podrían utilizarse para ayudar a Dinamarca a asegurar la región, en un contexto de creciente tensión en torno a la isla. Las conversaciones y el reconocimiento in situ se llevarán a cabo junto con representantes de otras naciones europeas implicadas.El anuncio se produjo poco después de que una delegación danesa-groenlandesa se reuniera en la Casa Blanca con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el vicepresidente J. D. Vance, sin que el encuentro sirviera para acercar posturas entre Washington, Copenhague y Nuuk. "Estamos de acuerdo en discrepar", declaró tras la reunión el ministro danés de Asuntos Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, al constatar que persisten las diferencias entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia sobre el futuro del territorio ártico.Desde Copenhague, el ministro danés de Defensa, Troels Lund Poulsen, anunció un aumento de la "presencia militar y de la actividad de ejercicios" en el Ártico y el Atlántico Norte, "en estrecha cooperación con nuestros aliados". Poulsen justificó la decisión por un entorno de seguridad en el que "nadie puede predecir lo que ocurrirá mañana" y confirmó que habrá un refuerzo de aviones, buques y soldados en y alrededor de Groenlandia, incluidos efectivos de otros países de la OTAN, aunque evitó detallar qué Estados participan, señalando que corresponde a cada aliado anunciar su propia contribución.Algunos socios ya han comenzado a hacerlo. El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, informó de la llegada de oficiales de las Fuerzas Armadas suecas a Groenlandia como parte de un grupo multinacional que preparará actividades en el marco del ejercicio danés Operation Arctic Endurance. Noruega también enviará personal militar para explorar nuevas vías de cooperación con sus aliados, según confirmó su ministro de Defensa, Tore O. Sandvik.El refuerzo militar europeo cuenta además con un respaldo significativo de la opinión pública alemana. Según una encuesta representativa del instituto Forsa encargada por la revista 'Stern', el 62% de los alemanes estaría a favor de una intervención militar en caso de emergencia si Dinamarca declarara el estado de apoyo aliado, frente a un 32% que se opone y un 6% que no se pronunció.El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, subrayó que la protección de Groenlandia no pasa por una presencia masiva de tropas, dadas las dimensiones de la isla y su reducida población, sino por una estrategia basada en la vigilancia y el reconocimiento. "Se trata de patrullar, de observar lo que ocurre bajo el agua, sobre el agua y en el aire, y de realizar ejercicios regulares sobre el terreno para demostrar que estamos allí", afirmó. Pistorius recalcó que la seguridad de Groenlandia y del Ártico no es solo un interés de Estados Unidos, sino "una cuestión estratégica para la OTAN en su conjunto y, por extensión, para Europa", en un momento en el que parte de la población groenlandesa reclama que Washington reduzca su presión sobre la isla.En paralelo al refuerzo militar europeo, Francia anunció que abrirá un consulado en Groenlandia el próximo 6 de febrero, una decisión que estaba prevista desde el año pasado. El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, señaló que la apertura se produce en un contexto de creciente tensión en torno al territorio ártico, marcado por el interés del presidente estadounidense, Donald Trump, en aumentar la influencia de Washington sobre la isla.