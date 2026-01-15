Escala la tensión en Irán: alerta internacional, cierre del espacio aéreo y ciudadanos europeos evacuados

El conflicto en Medio Oriente entró este miércoles 14 de enero en una fase de máxima alerta. Irán cerró completamente su espacio aéreo y pospuso ejecuciones a manifestantes. La medida se da luego de que Estados Unidos ordenara retirar personal de sus bases claves en la región como método de precaución. Una notificación oficial del régimen iraní alertó a todas las aerolíneas del cierre del espacio aéreo sobre el país persa. La alerta tiene un plazo de poco más de dos horas, según Flightradar24.Anteriormente, Alemania había emitido una directiva que advertía a las empresas europeas a no sobrevolar el espacio aéreo de Irán Esto sucede mientras funcionarios europeos e israelíes advierten que una intervención militar ordenada por Donald Trump podría ocurrir en las "próximas 24 horas".Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó que no habrá ahorcamiento en los próximos días, pese a que el Teherán había prometido acelerar los juicios de los manifestantes. En una entrevista con Fox News, el ministro iraní insistió en que se restableció la calma luego de más de una semana de manifestaciones, en las cuales organizaciones de derechos humanos denunciaron que la represión del régimen ocasionaron miles y miles de muertes.Para este miércoles, estaba programado la ejecución de Erfan Soltani, de 26 años, detenido en una de las protestas. El propio Trump había asegurado que iba a actuar militarmente si continuaban las ejecuciones. “Les aseguro que no hay ningún plan para ahorcar”, sentenció Araghchi este miércoles.La decisión del repliegue, confirmada a la agencia Reuters por un funcionario estadounidense bajo anonimato, se da en respuesta a una amenaza directa de Irán. Un alto funcionario de Teherán reveló al medio internacional que la República Islámica ya notificó a sus vecinos —incluidos Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Turquía— que atacará las bases estadounidenses en su territorio si Washington lanza una ofensiva.El ministro de Defensa, Aziz Nafizardeh, prometió una "respuesta dolorosa" y declaró "objetivo legítimo" a cualquier instalación que colabore con una ofensiva. La amenaza aceleró la evacuación preventiva de personal estadounidense en Qatar, luego de que Donald Trump asegurara que "la ayuda está en camino" para los manifestantes.El presidente Donald Trump expresó a su equipo de seguridad nacional que solo consideraría una acción militar estadounidense en Irán si produce un golpe rápido y decisivo contra el régimen, sin derivar en una guerra prolongada, según un funcionario estadounidense, dos personas familiarizadas con las discusiones y una fuente cercana a la Casa Blanca, citados por NBC News. La información fue confirmada por un diplomático del organismo internacional que habló bajo condición de anonimato debido a que el encuentro aún no figura en la agenda oficial. La reunión se prevé para el jueves por la tardeLa atmósfera en la región es de guerra inminente. "Todas las señales indican que un ataque de Estados Unidos es inminente", confió un oficial militar occidental, aunque aclaró que la "imprevisibilidad» es parte de la estrategia de la administración Trump. Qatar confirmó que se están realizando reducciones de personal en la base aérea de Al Udeid, la instalación estadounidense más grande en Medio Oriente, en respuesta a las «tensiones regionales actuales". Según reportes, el Reino Unido también estaría retirando efectivos de una base aérea en ese país ante posibles ataques.El detonante de esta escalada es la crisis interna en Irán. El régimen enfrenta las protestas más violentas desde la Revolución de 1979, con un saldo estimado de más de 2.000 muertos según funcionarios locales. El presidente Donald Trump ha amenazado repetidamente con intervenir para apoyar a los manifestantes que buscan derrocar al gobierno clerical. En una entrevista reciente, prometió una "acción muy fuerte" y lanzó un mensaje directo a los iraníes: "La ayuda está en camino".La vía del diálogo parece cerrada. El funcionario iraní confirmó que los contactos directos entre el canciller Abbas Araqchi y el enviado especial de Estadso Unidos Steve Witkoff, han sido suspendidos. Mientras tanto, las autoridades iraníes acusan a Estados Unidos e Israel de fomentar los disturbios a través de "terroristas armados", y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Abdolrahim Mousavi, aseguró que el país "nunca ha enfrentado este volumen de destrucción".