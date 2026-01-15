15.01.2026 / MERCADO CAMBIARIO

Dólar: la moneda verde toca su menor nivel en un mes mientras el Banco Central intenta aguantar reservas

La cotización oficial retrocede por tercera jornada consecutiva y se ubica en el valor más bajo desde mediados de diciembre. El movimiento ocurre en paralelo a una fuerte intervención del Banco Central, que volvió a comprar divisas y recibió un guiño del FMI por el ritmo de acumulación de reservas.








El dólar oficial profundiza su tendencia bajista este jueves y alcanza su menor nivel en un mes, en un escenario marcado por la intervención sostenida del Banco Central de la República Argentina en el mercado cambiario. La divisa retrocede por tercera rueda consecutiva, incluso en un contexto de compras oficiales significativas.

En la jornada del miércoles, el Banco Central adquirió u$s187 millones, el mayor saldo neto positivo en diez meses y la octava rueda consecutiva con compras. La señal fue destacada por el Fondo Monetario Internacional, cuya portavoz Julie Kozack afirmó que la acumulación de reservas “empezó el año a un ritmo más rápido de lo previsto”, un respaldo que impactó en las expectativas del mercado.

Pese a ese volumen de compras, el efecto sobre las reservas fue moderado. Según fuentes oficiales, el BCRA afrontó pagos por alrededor de u$s100 millones a organismos internacionales, lo que dejó un aumento marginal de u$s37 millones en las reservas brutas, que cerraron en u$s44.717 millones. También incidió la suba del precio del oro, que avanzó 1% y marcó un nuevo máximo histórico.

En el segmento minorista, el dólar en el Banco Nación se ubica en $1.470, el nivel más bajo desde el 15 de diciembre, mientras que en el mercado mayorista opera en torno a $1.441,50. Con estos valores, el tipo de cambio queda 7,1% por debajo del techo de la banda cambiaria, actualmente fijado en $1.544,4.


