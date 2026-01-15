Dólar: la moneda verde toca su menor nivel en un mes mientras el Banco Central intenta aguantar reservas

El dólar oficial profundiza su tendencia bajista este jueves y alcanza su menor nivel en un mes, en un escenario marcado por la intervención sostenida del Banco Central de la República Argentina en el mercado cambiario. La divisa retrocede por tercera rueda consecutiva, incluso en un contexto de compras oficiales significativas.

Pese a ese volumen de compras, el efecto sobre las reservas fue moderado. Según fuentes oficiales, el BCRA afrontó pagos por alrededor de u$s100 millones a organismos internacionales, lo que dejó un aumento marginal de u$s37 millones en las reservas brutas, que cerraron en u$s44.717 millones. También incidió la suba del precio del oro, que avanzó 1% y marcó un nuevo máximo histórico.En el segmento minorista, el dólar en el Banco Nación se ubica en $1.470, el nivel más bajo desde el 15 de diciembre, mientras que en el mercado mayorista opera en torno a $1.441,50. Con estos valores, el tipo de cambio queda 7,1% por debajo del techo de la banda cambiaria, actualmente fijado en $1.544,4.