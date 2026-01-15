Leve rebote de los bonos en dólares, pero las acciones y los ADRs siguen en caída

Los bonos en dólares operan en alza este jueves luego de tres jornadas consecutivas en baja, acompañando un mejor clima en los mercados emergentes tras la reducción de tensiones en el escenario internacional. El repunte de la renta fija contrasta con el desempeño de las acciones, que vuelven a mostrar números en rojo tanto en la plaza local como en Nueva York.

En el plano local, el mercado sigue atento a la dinámica de tasas y a las señales que dejó la última licitación del Tesoro, donde se convalidaron rendimientos más altos sin liberar pesos al mercado. En ese contexto, los bonos Globales avanzan hasta 0,7%, encabezados por el Global 2046, mientras que los Bonares registran subas más moderadas, de hasta 0,5%, con el Bonar 2035 a la cabeza.La situación es distinta para la renta variable. Los ADRs argentinos cotizan mayoritariamente a la baja en Wall Street y las acciones líderes vuelven a sufrir ventas. En la plaza local, el S&P Merval cae alrededor de 1,4% en pesos y perfora niveles clave, reflejando la fragilidad del frente financiero y la falta de señales claras de recuperación sostenida.Entre los papeles más castigados aparecen empresas energéticas y de servicios públicos, en un escenario donde persisten las dudas sobre el rumbo económico, el costo del financiamiento y el impacto de las decisiones oficiales sobre la actividad y la inversión. Mientras los bonos ensayan un rebote técnico, las acciones siguen mostrando que la confianza del mercado continúa lejos de recomponerse.