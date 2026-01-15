15.01.2026 / FINANZAS

Leve rebote de los bonos en dólares, pero las acciones y los ADRs siguen en caída

Los títulos soberanos muestran una recuperación moderada luego de tres ruedas negativas, en sintonía con un alivio parcial en los mercados emergentes. Sin embargo, la renta variable argentina sigue bajo presión y las acciones líderes registran bajas de hasta 3%.







Los bonos en dólares operan en alza este jueves luego de tres jornadas consecutivas en baja, acompañando un mejor clima en los mercados emergentes tras la reducción de tensiones en el escenario internacional. El repunte de la renta fija contrasta con el desempeño de las acciones, que vuelven a mostrar números en rojo tanto en la plaza local como en Nueva York.

El cambio de humor global se explica, en parte, por un mensaje más moderado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que bajó el tono en relación a un eventual conflicto con Irán. Ese giro permitió una leve compresión del riesgo país, que se aleja nuevamente de la zona de los 600 puntos básicos, luego de haber sido golpeado por el aumento del riesgo global.

En el plano local, el mercado sigue atento a la dinámica de tasas y a las señales que dejó la última licitación del Tesoro, donde se convalidaron rendimientos más altos sin liberar pesos al mercado. En ese contexto, los bonos Globales avanzan hasta 0,7%, encabezados por el Global 2046, mientras que los Bonares registran subas más moderadas, de hasta 0,5%, con el Bonar 2035 a la cabeza.

La situación es distinta para la renta variable. Los ADRs argentinos cotizan mayoritariamente a la baja en Wall Street y las acciones líderes vuelven a sufrir ventas. En la plaza local, el S&P Merval cae alrededor de 1,4% en pesos y perfora niveles clave, reflejando la fragilidad del frente financiero y la falta de señales claras de recuperación sostenida.

Entre los papeles más castigados aparecen empresas energéticas y de servicios públicos, en un escenario donde persisten las dudas sobre el rumbo económico, el costo del financiamiento y el impacto de las decisiones oficiales sobre la actividad y la inversión. Mientras los bonos ensayan un rebote técnico, las acciones siguen mostrando que la confianza del mercado continúa lejos de recomponerse.

Lo más leído

1

"No se va a vender ni una sola hectárea de bosque nativo": la advertencia de Torres por los incendios en Chubut

2

Denuncian que Milei desfinanció el Servicio Nacional del Manejo del Fuego

3

Polémicos gestos de Santi Caputo en un acto de YPF en Pinamar

4

X suspendió la cuenta en inglés de Javier Milei a pocas horas después de que la anunciara

5

Malas noticias para Eugenia Rolón: la novia de Iñaki Gutiérrez fue inhabilitada para sacar su registro hasta 2099

Más notas de este tema

Más de 400 mil usuarios quedaron sin servicio y pusieron sobre la mesa el mal servicio que Milei niega

15/01/2026 - ENERGÍA

Más de 400 mil usuarios quedaron sin servicio y pusieron sobre la mesa el mal servicio que Milei niega

Dólar: la moneda verde toca su menor nivel en un mes mientras el Banco Central intenta aguantar reservas

15/01/2026 - MERCADO CAMBIARIO

Dólar: la moneda verde toca su menor nivel en un mes mientras el Banco Central intenta aguantar reservas

El Gobierno postergó el tarifazo a la luz y el gas por "cuestiones administrativas", pero teme a la inflación

15/01/2026 - Economía libertaria

El Gobierno postergó el tarifazo a la luz y el gas por "cuestiones administrativas", pero teme a la inflación

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.