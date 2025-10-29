16.01.2026 / NUEVA YORK

Juicio por YPF: los demandantes exigen a la jueza Preska sanciones y multas contra el Estado argentino

Los fondos que ganaron la demanda por la expropiación de YPF solicitaron que la Justicia de Nueva York declare a la Argentina en desacato por presuntos incumplimientos en el proceso de discovery y avance con sanciones económicas y procesales.




Los fondos Petersen y Eton Park, con el respaldo financiero de Burford Capital, reclamaron ante la jueza Loretta Preska que la Argentina sea declarada en desacato y sancionada por no haber cumplido, según su planteo, con las órdenes judiciales que obligaban a entregar comunicaciones de funcionarios y exfuncionarios vinculados al área económica del Estado.

El pedido se inscribe en la etapa de ejecución de la sentencia que condenó al país a pagar US$16.100 millones más intereses por la estatización de YPF en 2012, y apunta a reforzar el proceso de discovery con el que los demandantes buscan identificar activos y responsabilidades que les permitan avanzar en el cobro del fallo.

Entre las medidas solicitadas, los acreedores reclamaron que Preska declare como “alter ego” del Estado argentino a organismos como el Banco Central, el Banco Nación, YPF y Aerolíneas Argentinas, una calificación que abriría la puerta a eventuales embargos sobre activos de esas entidades en el exterior.

Para sostener esa hipótesis, los fondos pidieron que la jueza tenga en cuenta correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y otras comunicaciones no oficiales, bajo el argumento de que esos intercambios demostrarían un control directo del Poder Ejecutivo sobre empresas y organismos formalmente autónomos.

Además, solicitaron la aplicación de una multa coercitiva de al menos un millón de dólares diarios mientras persista el supuesto incumplimiento, la imposición de sanciones civiles y la presunción de que la evidencia no presentada resultaría desfavorable para la Argentina, junto con la posibilidad de convocar a audiencias con testigos en vivo si el Estado alega no poder acceder a la información requerida.

Desde la Procuración del Tesoro rechazaron de plano el planteo y aseguraron que el país cumplió “plena y ampliamente” con el discovery, al tiempo que calificaron la presentación como un intento de hostigamiento procesal, en un expediente cuyo próximo capítulo se definirá entre febrero y marzo, cuando la defensa responda, los demandantes repliquen y Preska evalúe si corresponde avanzar con las sanciones pedidas.

Lo más leído

1

"No se va a vender ni una sola hectárea de bosque nativo": la advertencia de Torres por los incendios en Chubut

2

Polémicos gestos de Santi Caputo en un acto de YPF en Pinamar

3

X suspendió la cuenta en inglés de Javier Milei a pocas horas después de que la anunciara

4

Malas noticias para Eugenia Rolón: la novia de Iñaki Gutiérrez fue inhabilitada para sacar su registro hasta 2099

5

Bullrich adjudicó los incendios en Chubut a los mapuches, pero la Justicia la desmintió

Más notas de este tema

Juicio a YPF: Preska suspendió la búsqueda de activos locales mientras se resuelve la apelación

24/12/2025 - CAUSA

Juicio a YPF: Preska suspendió la búsqueda de activos locales mientras se resuelve la apelación

Juicio por YPF: Argentina defendió su postura y la Cámara de Apelaciones de Nueva York puso a prueba los argumentos de Burford

29/10/2025 - Judiciales

Juicio por YPF: Argentina defendió su postura y la Cámara de Apelaciones de Nueva York puso a prueba los argumentos de Burford

Juicio por YPF: el Gobierno apelará hoy en EE.UU. el fallo que ordena pagar u$s16.000 millones

29/10/2025 - AVANCE

Juicio por YPF: el Gobierno apelará hoy en EE.UU. el fallo que ordena pagar u$s16.000 millones

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.