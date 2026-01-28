Cambios en YPF: Adorni entra al directorio en reemplazo de Guillermo Francos

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue designado como nuevo integrante del directorio de YPF en representación del Estado Nacional, tras la vacante dejada por Guillermo Francos como Director Titular clase A con Acción de Oro, un rol que habilita al Ejecutivo a ejercer poder de veto sobre decisiones consideradas estratégicas.La información fue difundida por la propia petrolera, que además detalló la renuncia de los directores titulares por la clase D, Eduardo Javier Rodríguez Chirillo y José Rolandi, ambos por “razones de estricta índole personal”, lo que abrió paso a una nueva composición del órgano de conducción en línea con los movimientos recientes del oficialismo en empresas con participación estatal.En ese marco, YPF precisó que los lugares vacantes serán ocupados por el propio Francos y por el exdiputado del PRO Martín Maquieyra, un dirigente con trayectoria parlamentaria en temas energéticos que tuvo un rol activo durante el debate de la Ley de Bases, donde actuó como articulador entre el Gobierno y sectores de la oposición para destrabar el tratamiento de normas clave para el sector.Otro punto destacado de la comunicación fue que Adorni notificó formalmente su decisión de renunciar al cobro de honorarios como director, por lo que ejercerá el cargo ad honorem y solo percibirá su salario como jefe de Gabinete, que ronda los 5,9 millones de pesos brutos, mientras que los mandatos de los nuevos directores se extenderán hasta que la Asamblea de Accionistas designe a sus reemplazos definitivos.Los cambios se producen en una empresa que en abril del año pasado había aprobado un presupuesto superior a los 11.000 millones de pesos para cubrir los honorarios del directorio, y se inscriben en una serie de reordenamientos impulsados por la administración de Javier Milei en YPF, que fueron formalizados mediante una notificación tanto en la Argentina como ante la Bolsa de Nueva York.