Pese al Nobel que le cedió Machado, Trump la deja de lado y fortalece el diálogo con Delcy Rodríguez

El encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y la dirigente opositora venezolana María Corina Machado en la Casa Blanca el pasado miércoles, quien le entregó la medalla de su Premio Nobel de la Paz, no pareció tener influencia suficiente para modificar la postura de la administración estadounidense, que mantiene su respaldo a Delcy Rodríguez como figura central de la etapa posterior a la salida de Nicolás Maduro.La reunión estuvo cargada de gestos simpáticos pero careció de definiciones políticas concretas, ya que no hubo conferencia de prensa, comunicado oficial ni imágenes institucionales difundidas por la Casa Blanca. De hecho, Machado ingresó por una puerta lateral, en una señal protocolar que contrastó con otros encuentros con jefes de Estado o líderes reconocidos.Horas después, Trump destacó el encuentro en su red Truth Social y confirmó la entrega del galardón: “María me entregó su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado. Un gesto maravilloso de respeto mutuo”, escribió el mandatario, aunque el Comité Nobel recordó desde Oslo que “una medalla puede cambiar de dueño, pero el título de Premio Nobel de la Paz no”.Desde el Gobierno estadounidense, la vocera presidencial Karoline Leavitt fue más explícita al despejar cualquier expectativa de respaldo político, al señalar que Trump considera a Machado “una voz valiente”, pero que su falta de apoyo para liderar una transición en Venezuela “no ha cambiado”, reafirmando así el alineamiento con Rodríguez como opción “estable y pragmática”.Machado, en cambio, intentó mostrar la jornada como un avance y lo calificó de “histórico”, al tiempo que sostuvo que Trump está “comprometido con la libertad de los presos políticos” y con un “nuevo proceso electoral genuino”. En ese marco, desde el trumpismo insisten en que Edmundo González es el presidente electo reconocido previamente por Washington tras las cuestionadas elecciones de 2024.Analistas venezolanos coincidieron en que la visita dejó escasos resultados concretos para la líder opositora, al señalar que fue “relegada” en comparación con respaldos del pasado y que el gesto del Nobel no alcanzó para alterar la estrategia de Estados Unidos, que prioriza la estabilización del país y profundiza los contactos con el sector del chavismo sin Maduro, encabezado por Delcy Rodríguez.