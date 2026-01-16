Delcy Rodríguez salió a responderle a Trump: "Si algún día voy a Washington lo haré de pie, no arrastrada"

A pesar de los elogios que recibió por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tras la extensa conversación telefónica que mantuvieron este miércoles, Delcy Rodríguez insistió en criticar el arresto de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. “Hay una mancha en nuestras relaciones cuando cruzaron una línea roja, atacaron, agredieron, mataron, invadieron y secuestraron. Y esa mancha dijimos que la vamos a resolver diplomáticamente”, arremetió la presidenta interina en su discurso al presentar el informe de gestión del Gobierno venezolano en nombre del mandatario derrocado.Rodríguez afirmó que, si algún día va a Estados Unidos mientras ostenta el cargo, lo hará “de pie” y no arrastrándose. “Si algún día me tocase como presidenta encargada ir a Washington, lo haré de pie, caminando, no arrastrada; lo haré con la bandera tricolor”, sostuvo Rodríguez, y señaló que “se forja una nueva política” en el país luego de la “agresión inédita” de la Casa Blanca.Asimismo, la mandataria encargada de Venezuela agregó que sabe que en Estados Unidos “son poderosos”, pero no tiene miedo de encarar la situación a través del diálogo político. "Sabemos que son muy poderosos. Sabemos que son una potencia nuclear letal. Hemos visto su expediente en la historia de la humanidad. Y no tenemos miedo a encarar diplomáticamente y a través del diálogo político para resolver de una vez y para siempre esta contradicción histórica”, exclamó con firmeza.El presidente de Estados Unidos se comunicó con su par venezolana y aseguró que tuvieron una charla muy cordial. "Tuvimos una excelente conversación. Es una persona estupenda", contó el mandatario durante una conferencia de prensa en el Salón Oval de la Casa Blanca. "Hemos trabajado muy bien con ella. Marco Rubio (secretario del Departamento de Estado) está en contacto con ella. Yo hablé con ella esta mañana. Tuvimos una llamada, una llamada larga, hablamos de muchas cosas y creo que nos estamos llevando muy bien con Venezuela", aseguró Trump.Después del anuncio de Trump, la propia Rodríguez también confirmó la conversación mediante una publicación en sus redes sociales. “Abordamos una agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos, así como asuntos pendientes entre nuestros Gobiernos”, escribió la líder chavista, que no ofreció más detalles sobre la llamada ni sobre esos “asuntos pendientes”.Además, Rodríguez brindó su primera conferencia de prensa como presidenta en funciones. Mediante una breve declaración, la presidenta informó sobre las liberaciones de los presos en Venezuela por las que, según aseguró, ya fueron beneficiadas 406 personas, e intentó desligarlas de la intervención militar de Estados Unidos. “En diciembre de 2025 se había iniciado un proceso de liberaciones de personas privadas de libertad para abrir espacios para el entendimiento, para la convivencia, para la tolerancia”, señaló Rodríguez desde el Palacio de Miraflores. “Ese proceso se mantiene abierto y es justamente lo que hemos venido coordinando con el sistema de justicia en Venezuela”, cerró.