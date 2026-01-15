Pese a las compras del BCRA y los elogios del FMI, las reservas vuelven a caer por pagos de deuda

El Banco Central cerró la jornada con un nuevo saldo comprador en el Mercado Libre de Cambios al adquirir u$s47 millones, encadenando nueve ruedas consecutivas de intervención positiva, aunque ese esfuerzo no alcanzó para evitar una caída de las reservas internacionales, que retrocedieron u$s71 millones como consecuencia de vencimientos de deuda con organismos internacionales.La autoridad monetaria explicó que la baja diaria, que dejó el stock de reservas brutas en u$s44.646 millones, respondió principalmente a pagos por cerca de u$s100 millones al BID y al Banco Mundial, parcialmente compensados por el efecto de la suba en las cotizaciones de algunos activos, en un contexto en el que no todas las compras de divisas se traducen automáticamente en un aumento del stock total.Desde el organismo que conduce Santiago Bausili remarcaron que el impacto de las intervenciones depende del origen de los dólares adquiridos, ya que aquellos que provienen del sistema financiero local sólo mejoran la posición de reservas netas, mientras que únicamente los flujos que ingresan desde el exterior permiten engrosar las reservas brutas.En paralelo, el tipo de cambio mayorista cerró en $1.441, con una baja del 0,8%, la más pronunciada desde noviembre, ubicándose a más de 7% del techo de la banda cambiaria, en una rueda con un volumen operado de u$s410 millones y con una oferta de divisas reforzada por colocaciones de deuda del sector privado.Ese ingreso de dólares financieros, impulsado por emisiones recientes de empresas como Telecom, John Deere y Scania, fue destacado por el Fondo Monetario Internacional, cuya portavoz Julie Kozack señaló que el organismo ve con buenos ojos las medidas adoptadas para recomponer reservas, aunque la dinámica de pagos de deuda del sector público volvió a mostrar los límites del esquema para consolidar una mejora sostenida del nivel de activos externos.