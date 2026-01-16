Dólar: se profundiza la baja y la semana cierra con el mayor retroceso en dos meses

El dólar oficial continuó en caída y cerró la semana con su mayor baja en los últimos dos meses, en un contexto marcado por tasas de interés elevadas y una intervención sostenida del Banco Central de la República Argentina en el mercado de cambios. La divisa tocó así valores mínimos desde noviembre, consolidando una tregua cambiaria que el Gobierno sostiene a fuerza de ancla monetaria.

Durante la última rueda, la autoridad monetaria adquirió otros 47 millones de dólares y encadenó su novena compra consecutiva. Con ese movimiento, el saldo neto positivo acumulado en lo que va de 2026 alcanzó los 562 millones de dólares, una cifra que refuerza las reservas pero que convive con un esquema de financiamiento caro para el conjunto de la economía.El mercado mostró un volumen operado de casi 400 millones de dólares en el contado y más de 1.000 millones en futuros, donde todos los contratos se negociaron a la baja. Para fines de enero, el precio se ubicó en torno a los 1.450 pesos, mientras que febrero y marzo también registraron descensos, anticipando expectativas de continuidad en la estrategia oficial.En el plano minorista, el dólar del Banco Nación cerró en 1.455 pesos, un valor que tampoco se veía desde noviembre, y acumuló una baja semanal similar a la del mayorista. En paralelo, los dólares financieros acompañaron la tendencia: el MEP retrocedió, el blue se mantuvo contenido y el contado con liquidación mostró leves movimientos, en una calma que, por ahora, descansa más en el rigor de las tasas que en señales de reactivación económica.