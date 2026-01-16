Milei viaja a Davos para participar del Foro

El presidente Javier Milei volverá a participar del Foro Económico Mundial, que se desarrollará entre el 19 y el 23 de enero en Davos, Suiza. Viajará el lunes desde Buenos Aires a Zurich donde hará escala.La comitiva estará compuesta por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el canciller Pablo Quirno.Bajo el lema "El espíritu del diálogo", la 56.ª edición tendrá cerca de 3.000 participantes de 130 países, entre jefes de Estado, CEOs de las principales empresas del mundo y líderes de la sociedad civil.El miércoles a las 11:45, Milei brindará su discurso ante el plenario del Foro.Se espera que brinde un mensaje extenso donde, al igual que en su primera participación al inicio de su gestión, defienda el capitalismo de libre empresa y denuncie lo que él considera "las garras del socialismo" en los organismos internacionales.No será la primera vez que el mandatario argentino suba al escenario de Davos. Sus discursos de 2024 y 2025 dejaron una fuerte impronta ideológica y generaron polémica.En 2025 tuvo un discurso controversial: acusó a las personas que difunden la ideología de género de ser "pedófilas" . "Fue noticia en todo el mundo el caso de dos americanos homosexuales que, enarbolando la bandera de la diversidad sexual, y fueron condenados a cien años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de dos años. Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos, por lo tanto quiero saber quién avala esos comportamientos", afirmó Milei.Antes del viaje, el mandatario compartió escenario en el Festival de Doma y Folklore de Jesús María y participó en Asunción del acto formal de firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.