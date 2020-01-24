A once años de la muerte de Alberto Nisman

Hoy domingo 18 de enero se cumplen once años de la muerte del fiscal federal Alberto Nisman, quien era titular de la Unidad Fiscal de Investigación de la Causa AMIA.La DAIA, a través de un comunicado reafirmó su “compromiso inclaudicable con la verdad, la justicia y la memoria”, al cumplirse un nuevo aniversario.La causa que investiga su muerte, a cargo del fiscal Eduardo Taiano y bajo competencia del fuero federal, continúa abierta.Alberto Nisman fue hallado sin vida en la madrugada del 19 de enero de 2015 en el baño de su departamento, en la zona de Puerto Madero, horas antes de presentarse en el Congreso para explicar la denuncia que había presentado cuatro días antes contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a su canciller Héctor Timerman y otros funcionarios de su gobierno por presunto encubrimiento de iraníes acusados por el atentado terrorista a través del Memorándum de Entendimiento firmado en 2013.