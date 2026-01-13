Argentina enviará ayuda a Chile por los incendios forestales

El Gobierno manifestó su solidaridad con Chile en medio de los incendios forestales que afectan las regiones de Biobío y Ñuble, y ofreció su apoyo y colaboración en agradecimiento a su reciente asistencia en Chubut."La República Argentina expresa su solidaridad con la República de Chile ante la grave situación provocada por los incendios forestales que afectan las regiones de Biobío y Ñuble. Asimismo, hace llegar sus condolencias a las familias de las víctimas y acompaña a todas las personas afectadas por esta emergencia tanto en Argentina como en Chile", expresa el texto.Y suma: "En ese marco, y en reciprocidad por la valiosa asistencia brindada recientemente por Chile mediante el envío de recursos para apoyar el combate de los incendios forestales en la Patagonia, la Argentina ha ofrecido su apoyo y colaboración a través de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), para contribuir con las tareas de respuesta y mitigación frente a esta situación"."Ambos países mantienen mecanismos permanentes de coordinación y cooperación en materia de gestión del riesgo y respuesta ante emergencias, que permiten canalizar de manera ágil el intercambio de información técnica y la asistencia operativa requerida", concluye el comunicado.Por su parte, el canciller, Pablo Quirno, señaló que "estamos en contacto permanente con las autoridades chilenas y hemos ofrecido colaboración, como ellos lo hicieron con nosotros ante los incendios en la Patagonia". "Seguimos de cerca la evolución de la situación y acompañaremos los esfuerzos para que se supere cuanto antes", afirmó.Este lunes, el reporte oficial cifró en 1.500 las personas damnificadas por los incendios en Chile; en 325 las viviendas destruidas y en más de 1.000 las casas dañadas.Hasta ahora son más de 25.000 las hectáreas arrasadas por las llamas y casi 50.000 personas que debieron ser evacuadas.