PJ bonaerense: la Junta Electoral se reúne el próximo miércoles para avanzar con el padrón y los avales

El calendario por las elecciones del PJ bonaerense avanza y también las negociaciones, aunque con algunas trabas. La reunión de la Junta Electoral partidaria que estaba prevista para este martes se pasó para el miércoles a las 17 horas, con el objetivo de definir el padrón y los avales.En la última reunión, la Junta Electoral presidida por el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, había determinado que el próximo encuentro sería este martes, 48 horas antes de la publicación del padrón para comenzar el proceso de tachas y enmiendas que duraría hasta el próximo martes 27.Sin embargo, ese encuentro se pospuso 24 horas, para este miércoles a las 17 horas, con formato mixto -virtual y presencial-, como fue la reunión anterior.La confección final del padrón con las fichas cargadas hasta el 30 de diciembre incluidas y la presentación de los avales no son temas menores. El padrón, que verá la luz oficial este jueves cuando sea publicado, será una suerte de sensor para medir el poder real de cada espacio.Por eso, la revisión de afiliados habilitados y la validación de los registros serán claves. Hasta el martes siguiente habrá tiempo para modificaciones. El 3 de febrero cada sector presentará los avales. La o las listas deberán ser entregadas el domingo 8 como fecha límite.Lo cierto es que el "veto" a Máximo Kirchner por parte de intendentes alineados con Axel Kicillof abrió un fuerte debate sobre el perfil de la futura conducción partidaria. Mientras el kirchnerismo acercó nombres de consenso como Federico Otermín o el propio Leo Nardini, desde el entorno del gobernador bonaerense impulsaron alternativas propias como Julio Alak o Verónica Magario.