20.01.2026 / PBA

Kicillof: Argentina está viviendo una fuerte crisis económica e industrial"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires encabezó un encuentro en la ciudad de Chascomús con empresarios y representantes de distintos sectores productivos.




El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este martes un encuentro en la ciudad de Chascomús con empresarios y representantes de distintos sectores productivos. 

“Estamos viviendo una crisis de tal magnitud que en esta reunión hemos escuchado a pequeños, medianos y grandes productores de distintos puntos geográficos de la Provincia y todos coinciden con que les está yendo mal”, sostuvo el mandatario bonaerense en Chascomús.

Y aseguró que “no es casualidad" sino "culpa de un modelo impuesto por el Gobierno nacional hace más de dos años para atacar a los trabajadores, los comerciantes y los empresarios pymes”.

“La Argentina está viviendo una fuerte crisis económica e industrial producto de una política económica destinada a destruir el mercado interno. Al bajar los salarios y las jubilaciones, cae el consumo, la producción y el turismo”, sentenció Kicillof.

Para el gobernador, “esa situación se está viendo reflejada en una temporada de verano que no solo es descanso y disfrute, sino también la principal fuente de ingresos de millones de familias bonaerenses”.



El mandatario bonaerense estuvo acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario; por los ministros de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; y por el intendente local, Javier Gastón.

Del encuentro participaron más de 250 representantes industriales, turísticos, gastronómicos, comerciales y metalúrgicos, entre otros, con el fin de analizar el desarrollo de la temporada de verano y el impacto de las medidas económicas del Gobierno nacional en cada una de las ramas productivas.

Lo más leído

1

Insólito: mientras avanzan los incendios en Chubut, Javier Milei compartió una foto con brigadistas, pero hecha con IA

2

A once años de la muerte de Alberto Nisman

3

Oxfam pone el foco en Milei y advierte por el avance de un modelo que concentra riqueza y debilita la democracia

4

Irán criticó la decisión de Argentina de catalogar como terrorista a la Fuerza Quds: Habrá respuesta

5

A Milei y Trump no les gusta esto: diputados libertarios visitaron Huawei con plata de China

Más notas de este tema

Según un senador libertario la reforma laboral está asegurada: va a salir con un gran consenso"

20/01/2026 - DECLARACIONES

Según un senador libertario la reforma laboral está asegurada: va a salir con un gran consenso"

Alarma en la industria metalúrgica: advierten que los indicadores registran números de pandemia

20/01/2026 - ECONOMÍA

Alarma en la industria metalúrgica: advierten que los indicadores registran números de pandemia

El fiscal Ricardo Sáenz dijo que nunca se van a conocer los autores materiales de la muerte de Nisman

20/01/2026 - DECLARACIONES

El fiscal Ricardo Sáenz dijo que nunca se van a conocer los autores materiales de la muerte de Nisman

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.