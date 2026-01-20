Kicillof: Argentina está viviendo una fuerte crisis económica e industrial"

El Gobierno nacional está llevando adelante una política deliberada de destrucción de todo el aparato comercial, turístico y productivo de la provincia de Buenos Aires. Un plan económico equivocado que además responsabiliza a los empresarios y productores cuando les va mal. pic.twitter.com/oY42HIRiYm  Axel Kicillof (@Kicillofok) January 20, 2026

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este martes un encuentro en la ciudad de Chascomús con empresarios y representantes de distintos sectores productivos.“Estamos viviendo una crisis de tal magnitud que en esta reunión hemos escuchado a pequeños, medianos y grandes productores de distintos puntos geográficos de la Provincia y todos coinciden con que les está yendo mal”, sostuvo el mandatario bonaerense en Chascomús.Y aseguró que “no es casualidad" sino "culpa de un modelo impuesto por el Gobierno nacional hace más de dos años para atacar a los trabajadores, los comerciantes y los empresarios pymes”.“La Argentina está viviendo una fuerte crisis económica e industrial producto de una política económica destinada a destruir el mercado interno. Al bajar los salarios y las jubilaciones, cae el consumo, la producción y el turismo”, sentenció Kicillof.Para el gobernador, “esa situación se está viendo reflejada en una temporada de verano que no solo es descanso y disfrute, sino también la principal fuente de ingresos de millones de familias bonaerenses”.El mandatario bonaerense estuvo acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario; por los ministros de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; y por el intendente local, Javier Gastón.Del encuentro participaron más de 250 representantes industriales, turísticos, gastronómicos, comerciales y metalúrgicos, entre otros, con el fin de analizar el desarrollo de la temporada de verano y el impacto de las medidas económicas del Gobierno nacional en cada una de las ramas productivas.