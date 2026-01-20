Kicillof: Argentina está viviendo una fuerte crisis económica e industrial"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires encabezó un encuentro en la ciudad de Chascomús con empresarios y representantes de distintos sectores productivos.
El Gobierno nacional está llevando adelante una política deliberada de destrucción de todo el aparato comercial, turístico y productivo de la provincia de Buenos Aires. Un plan económico equivocado que además responsabiliza a los empresarios y productores cuando les va mal. pic.twitter.com/oY42HIRiYm Axel Kicillof (@Kicillofok) January 20, 2026
