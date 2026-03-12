11.03.2026 / POLÉMICA

Ruido en la cúpula del Gobierno: Villarruel se despega de la polémica por el viaje de Adorni y dijo que "se va a la M...."


La vicepresidenta utilizó sus redes sociales para marcar distancia del escándalo que envuelve al jefe de Gabinete por haber viajado con su esposa en la comitiva oficial a Estados Unidos. El gesto sumó tensión interna en el oficialismo en medio de cuestionamientos por el ajuste y el uso de recursos públicos.





A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, Victoria Villarruel replicó una placa que aludió directamente a las declaraciones de Manuel Adorni. En la imagen se destacó la frase “El mismo aclaró que @victoria.villarruel no es parte de esto”, en un mensaje que buscó dejar en claro su desvinculación del episodio que generó fuerte repercusión política y mediática.

La publicación también retomó fragmentos de entrevistas televisivas en las que el funcionario justificó el viaje con su pareja y defendió el tamaño de las comitivas oficiales. En ese marco, se viralizó además la frase atribuida a Adorni sobre el carácter “muy sacrificado” de su tarea, que alimentó críticas en redes sociales por el contraste con el contexto económico.

El movimiento de la vicepresidenta fue interpretado como una señal de incomodidad dentro del propio Gobierno, que ya había mostrado diferencias en distintos momentos de la gestión. Mientras el Ejecutivo sostiene un discurso de austeridad, la polémica por los viajes oficiales volvió a abrir interrogantes sobre la coherencia entre las medidas de ajuste y las prácticas políticas.




