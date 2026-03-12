Ruido en la cúpula del Gobierno: Villarruel se despega de la polémica por el viaje de Adorni y dijo que "se va a la M...."

La vicepresidenta utilizó sus redes sociales para marcar distancia del escándalo que envuelve al jefe de Gabinete por haber viajado con su esposa en la comitiva oficial a Estados Unidos. El gesto sumó tensión interna en el oficialismo en medio de cuestionamientos por el ajuste y el uso de recursos públicos.
Duro revés a la desregulacion de Sturzenneger: rechazan un cargamento de girasol argentino en Europa por no cumplir requisitos fitosanitarios
Más de $5,3 millones la noche: el lujoso hotel donde se alojaría la selecta comitiva de Milei, junto a Adorni y su mujer