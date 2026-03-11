Lo habilitó Villarruel: los senadores superarán los $11 millones en plena tensión por los ingresos políticos

Según trascendió de fuentes parlamentarias, los senadores que hasta noviembre percibían alrededor de 10,2 millones de pesos pasarán a cobrar más de 11 millones en bruto durante marzo y cerca de 11,5 millones en mayo. La suba responde al mecanismo vigente que acopla sus remuneraciones a los aumentos salariales que negocian los gremios del Congreso.

El acuerdo firmado entre las autoridades legislativas y los sindicatos estableció un incremento progresivo del 12,5% acumulado entre diciembre y mayo. La actualización contempla aumentos retroactivos del 2% en diciembre, 2,5% en enero y 2,2% en febrero, además de nuevos ajustes previstos para los meses siguientes.El sistema de cálculo se basa en módulos salariales: los senadores perciben 2.500 por dieta, 1.000 por gastos de representación y 500 por desarraigo, un adicional que no cobran quienes residen en la Ciudad de Buenos Aires ni algunos legisladores que optaron por otros beneficios previsionales.La actualización salarial reavivó cuestionamientos políticos y sociales sobre los ingresos del Congreso, especialmente en contraste con la situación económica general. Mientras tanto, los gremios legislativos aclararon que el acuerdo constituye apenas “un alivio” y señalaron que continuará la negociación para recomponer el poder adquisitivo del personal.