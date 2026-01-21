El Parlamento Europeo paralizó el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur: los detalles

El acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur fue momentáneamente paralizado por el Parlamento Europeo que resolvió remitir el texto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que determine si su contenido es compatible con los tratados comunitarios. La iniciativa fue aprobada por un margen estrecho: 334 votos a favor, 324 en contra y once abstenciones. La votación tuvo lugar apenas cuatro días después de la firma del acuerdo, celebrada el sábado pasado en el teatro José Asunción Flores del Banco Central de Paraguay, en Asunción, ciudad donde nació el Mercosur.Los eurodiputados que impulsaron la moción plantearon dudas sobre la validez jurídica de algunos mecanismos del pacto, en particular el denominado sistema de “reequilibrio”, que podría afectar la autonomía regulatoria de la Unión Europea. También cuestionaron la base legal elegida para su aprobación, que habilita la ratificación de los capítulos comerciales sin pasar por los parlamentos nacionales.Desde el Tribunal de Justicia de la UE señalaron que este tipo de dictámenes suele demandar entre 18 y 24 meses, aunque aclararon que el organismo conserva la potestad de acelerar los plazos si las circunstancias lo ameritan. En la previa, varios legisladores habían anticipado un resultado ajustado y advirtieron sobre el costo político de demorar la entrada en vigor del acuerdo, en un escenario internacional marcado por tensiones comerciales y amenazas arancelarias de Estados Unidos, en medio del despliegue de tropas europeas en Groenlandia.La Comisión Europea lamentó la decisión del Parlamento y sostuvo que las objeciones ya habían sido abordadas durante las negociaciones. “Según nuestro análisis, las cuestiones planteadas no están justificadas, porque la Comisión las trató de manera exhaustiva con el Parlamento”, afirmó Olof Gill, portavoz del Ejecutivo comunitario. Con el envío del texto al TJUE, el acuerdo UE–Mercosur queda ahora a la espera de un fallo que definirá si puede avanzar o si deberá ser revisado antes de intentar, otra vez, su ratificación.