Malas noticias para Trump: la Unión Europea frena la ratificación del acuerdo comercial con Estados Unidos

El Parlamento Europeo suspendió este martes el proceso de ratificación del acuerdo comercial con Estados Unidos tras las recientes apariciones de Donald Trump en las que advirtió que podría intervenir en Groenlandia. La determinación surgió a partir de un consenso entre las fuerzas conservadoras, socialistas y liberales que integran la legislatura continental. Esta medida busca poner un freno a las aspiraciones territoriales del mandatario estadounidense sobre la isla danesa ubicada en el Ártico.El eurodiputado Manfred Weber, líder del Partido Popular Europeo, fue el encargado de anunciar la resolución ante la prensa internacional. "Amenazar es inaceptable. Por eso, el Parlamento Europeo decidió, junto con los tres grupos principales, suspender el acuerdo comercial", sentenció quien además es el representante de la bancada mayoritaria. Según su visión, este tratado representa la herramienta de presión más potente que posee el bloque regional en la actualidad y resaltó que Europa tendría que "mantener la calma".Weber insistió en cómo deben manejarse desde el Viejo Continente ante las constantes provocaciones de la administración republicana. "Debemos actuar al estilo europeo, no al estilo trumpiano", enfatizó el legislador durante su intervención parlamentaria. El dirigente planteó una respuesta institucional que se aleje de las formas impulsivas que caracterizan la política exterior de la actual gestión de la Casa Blanca.El convenio en cuestión data de julio pasado y fija un arancel del 15% para los artículos europeos que ingresan al mercado norteamericano. A cambio, el pacto otorga un beneficio de arancel cero para que las empresas estadounidenses operen en suelo europeo sin restricciones. La votación definitiva estaba prevista para el 26 y 27 de enero, con la meta de impedir un enfrentamiento tarifario a escala global.El conflicto reflotó cuando Trump anunció un recargo adicional del 10% sobre las exportaciones de ocho naciones europeas. Esta represalia afecta a países como Alemania, Francia y Dinamarca, que enviaron tropas a Groenlandia para proteger la soberanía de la isla. Además, el presidente norteamericano amenazó a Francia con impuestos de hasta el 200% sobre sus vinos por no adherirse a su propuesta del Consejo de Paz.La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó estas decisiones como una equivocación grave entre socios históricos durante su discurso en el Foro de Davos. "Los aranceles adicionales son un error, especialmente entre aliados de larga data", manifestó la funcionaria alemana. Al mismo tiempo, prometió una reacción institucional que será "firme, unida y proporcionada" frente a las sanciones y amenazas de Washington.Emmanuel Macron, presidente de Francia, disertó este martes en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, donde este miércoles hablará Javier Milei. Insistió en que "no hay que dejarse impresionar" y que "hay que mantener la calma" frente a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y denunció que la Casa Blanca intenta "debilitar y subordinar a Europa" mediante un conflicto comercial.El representante galo puntualizó sobre la situación de Groenlandia. "No hemos amenazado a nadie, hemos apoyado a un aliado, Dinamarca", señaló. En ese sentido, criticó la amenaza de Trump de imponer aranceles comerciales a los países que se opongan a una ocupación del territorio danés por parte de Estados Unidos. "Apuntan abiertamente a debilitar y subordinar a Europa", reclamó. En medio de las tensiones, Macron adujo que "no hay que dejarse impresionar" por la política coercitiva de Estados Unidos y recomendó "mantener la calma".El presidente francés sostuvo que los aranceles son "inaceptables, sobre todo si se usan para sacar una ventaja territorial", por lo que instó a sus socios de la UE a no dudar en aplicar el mecanismo "anticoerción", que el bloque aplica en caso de guerra comercial y cuando "no somos respetados y no se respetan las reglas del juego". "No debemos tener dudas en usarlo", mencionó y volvió a marcar que "Europa tiene herramientas muy poderosas y debemos utilizarlas cuando no se nos respeta".